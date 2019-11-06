【英超】格列沙加被褫奪阿仙奴隊長資格　艾馬利：他接受我的決定

阿仙奴領隊艾馬利昨日宣布，褫奪瑞士中場格列沙加的隊長資格，他亦不會隨隊出戰歐霸盃作客甘馬雷斯。

在當地時間昨日（11月5日）的歐霸賽前記者會上，艾馬利公布褫奪格列沙加隊長資格的決定。艾馬利說：「他今日沒有隨隊，我們需要更多時間去處理，首先是保護他，讓他平靜地每日操練。不過，我早上告訴他，我決定他不再擔任隊長。我已經下了決定，早上通知了他。」

艾馬利及格列沙加出席昨日操練：

+ 3 + 2

現役阿仙奴四大隊長人選（按圖放大）：

被問到沙加的反應時，艾馬利續說：「他接受了我的決定，我亦跟其他隊長交代了這個決定。我們需要繼續前行，專注下場及周末的比賽。我需要作決定，現在已經告一段落。」這名西班牙主帥講到頂替沙加做隊長的人選，他說：「我們現在有奧巴美揚、比利連、拿卡錫迪及奧斯爾，他們4人都是隊長，其中奧巴美揚是首席隊長。」

記者追問沙加未來會否復任隊長，以及沙加會否離隊時，艾馬利沒有正面回應，他強調沒有其他補充，目前要專注比賽。

格列沙加被換離場發脾氣逐格睇（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

在上月27日對水晶宮的英超比賽，當時擔任隊長的沙加被換走時，將臂章扔在地上，而面對球迷噓聲時，他作出挑釁的舉動，之後直接脫下球衣回更衣室。此事引起軒然大波，引發球迷不滿，艾馬利亦認為沙加做錯了，而沙加日前發聲明，表示近日受到部份球迷的惡意批評，並強調在場上依然為球隊全力以赴。

英超第12輪賽程（按圖放大）