【歐聯】孫興慜如常披甲兼梅開二度　熱刺4球大破貝爾格萊德紅星

由上輪英超淚灑離場，到今仗歐聯4分鐘內梅開二度，熱刺前線主力孫興慜收拾心情為熱刺披甲，並協助球隊作客以4球大破貝爾格萊德紅星。孫興慜在攻入首個入球後，收起興奮表情，反而在鏡頭前雙手合十，向早前因他攔截而重創的安祖高美斯送上祝福。

熱刺的孫興慜在上輪英超意外踢傷愛華頓的安祖高美斯後，在數日內經歷高低起跌，更一度傳出未知會否隨隊出戰周中的歐聯賽事。不過，孫興慜如常隨隊赴塞爾維亞，更在作客貝爾格萊德紅星一仗正選上陣，夥拍哈利卡尼攻堅。

孫興慜在今仗如常正選披甲作客貝爾格萊德紅星。（路透社）

今輪歐聯其餘焦點賽果（按圖放大）

延伸閱讀：

孫興慜上訴成功免停賽 如常隨隊征戰歐聯

孫興慜意外踢傷對手淚灑離場 愛華頓隊長高文親自安慰

熱刺上輪歐聯在主場大勝紅星5球，實力有所差距，紅星在上半場有一次黃金機會領先，但為熱刺把守最後一關的加沙寧加力挽狂瀾，撲出對手的單刀近射。及後，紅星遲遲未能在禁區內解圍，孫興慜及卡尼等連番施射不果，結果由新兵盧施素（Giovani Lo Celso）補射建功，射入加盟以來的首個入球，在34分鐘打開紀錄。

熱刺新兵盧施素（中）攻入加盟以來的首個入球。（路透社）

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

熱刺在易邊後擴大領先優勢，孫興慜接應迪利阿里的橫傳，冷靜地避開對方守衛後勁射網頂入網，在下半場12分鐘建功，該名韓國球員在入球後未有興奮慶祝，反而走向鏡頭雙手合十並點頭，向早前因他受傷的安祖高美斯致歉。孫興慜在4分鐘後再度建功，接應丹尼路斯的地波傳中，輕鬆射成3：0，使他在今季歐聯賽事累積第5個入球，而他在下半場中後段功成身退，由賴恩施斯隆入替。後備入替的艾歷臣為熱刺錦上添花，結果作客以4：0大勝貝爾格萊德紅星，暫時以7分穩守歐聯B組的次席。

孫興慜射入今仗首球後，未有興奮地慶祝。（路透社）

右腳足踝重創的安祖高美斯，早前順利接受手術，而他亦拍片向慰問他的球迷致謝，表示一切安好並在家休養。

今仗梅開二度的孫興慜在賽後再向高美斯道歉，「我在入球後未有慶祝，因為高美斯重創是因我而起，我對此感到十分抱歉，在此祝願他早日康復。在近日我收到很多安慰我的信息，我感到十分幸運及感恩，並希望以表現報答他們。」

孫興慜入球後在鏡頭前雙手合十，向早前因他而受傷的安祖高美斯再度致歉。（Twitter截圖）

後備入替的艾歷臣在比賽末段為熱刺攻入「埋齋」一球，助球隊大勝4：0。（路透社）

英超第12輪直播賽程（按圖放大）