【歐聯】維達爾奮不顧身貼地頭槌爭波　比美斯單騎闖關更熱血

巴塞隆拿昨晚歐聯主場對布拉格斯拉維亞，全場形勢佔優，攻門亦較多，但最終遭對手悶和0：0。美斯在上半場有次精彩個人突破，由中場帶到禁區頂，可惜射中柱角；他在下半場送出助攻，傳予維達爾射入，但這名阿根廷國腳越位在先，入球無效。 不過，數今場最熱血的時刻，可能並非美斯的埋門，而是維達爾奮不顧身的演出。這名智利中場爭波時，無視對方雙腿，俯身用頭傳波，幸好對方收腳，不然肯定頭破血流。歐聯官方Twitter賽後將這段片放上網，網民紛紛想起曼聯中堅菲爾鍾斯都曾經用過這招。

當地時間昨晚（11月5日）的歐聯F組，巴塞迎斯拉維亞，佔6成控球，射門14次其中6次中目標，但未能打開紀錄，與對手賽和0：0，令人跌眼鏡。巴塞上半場最具威脅的攻勢來自美斯，當時是35分鐘，巴塞反擊，美斯在中線接應傳球，一轉身就擺脫對手，奔向禁區。

美斯的射門中門框而出。（路透社）

美斯斜走入中路，避開斯拉維亞守將，推橫到禁區頂，起左腳一射，對方門將高拿（Ondřej Kolář）沒有反應，目送皮球飄往龍門，中柱角彈出。在上半場補時，斯拉維亞的波利爾（Jan Bořil）頭球攻門被撲出，再補中入網，但他越位在先，入球無效，半場互交白卷。

美斯單騎闖關片段：

Messi is the best pic.twitter.com/LIBfgPPcEn — S A N J A Y ✪ (@famous__sanjay) November 5, 2019

換邊後，輪到巴塞食「詐糊」，法蘭基迪莊在59分鐘放直線，美斯接應入禁區，再橫傳予維達爾射入，但球證與視像助理裁判（VAR）商量後，指美斯越位在先，入球無效。最終，巴塞主場與斯拉維亞踢成0：0。

維達爾下半場射入，但助攻他的美斯原來越位在先。（路透社）

裁判指中間的美斯越位在先。（網上圖片）

今場最多人談論的，除了美斯的個人表演射中柱角外，就是維達爾在34分鐘的頭槌傳球。特別的是，這是一記頭槌地波傳球。當時這名智利中場有點推甩腳，與對手短兵相接後，發現皮球在身前不遠處。幾名斯拉維亞球員衝向爭波，維達爾奮不顧身，俯身貼地，用頭槌傳波給美斯。他傳球後，對手的史坦超（Nicolae Stanciu）趕到，幸好他收腳，沒有踢中維達爾的頭部。

維達爾奮不顧身逐格睇（按圖放大）：

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維達爾貼地頭槌爭波片段：

Never give up! Arturo Vidal falls to the ground but still finds a pass with his head 👌 #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/v9yDWG1Xv7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2019

不少網民留言提及菲爾鍾斯：

I see he is copying the GOAT pic.twitter.com/4TyVAYEMfN — Kepa (@OnlyOneKepa) November 6, 2019

同組另一場，國際米蘭作客多蒙特，先靠拿達路馬天尼斯及馬泰斯雲仙奴各入一球，半場領先2：0。不過，多蒙特換邊後反攻，阿舒拉夫梅開二度加上祖利安白蘭特的入波，主場以3：2反勝國米。巴塞和波後以8分排榜首，多蒙特以7分緊隨其後，國米以4分排第3，斯拉維亞則以兩分包尾。

昨晚所有歐聯賽果（按圖放大）：