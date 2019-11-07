【劍擊】王嘉爾赴美上綜藝節目　與James Corden交流劍擊

韓國男團Got7成員王嘉爾（Jackson）近期言論頻頻引起香港粉絲爭議，惟人氣似乎有增無減。日前他更獲邀在美國著名的綜藝節目《The Late Late Show with James Corden》中亮相，更教導James Corden一些劍擊技巧，不禁讓人回想起以往代表香港劍擊代表隊的王嘉爾。

王嘉爾於韓國以組合「GOT7」出道，近年專注內地發展，吸引大批中國支持者。惟繼唱出「我是中國90後」及擔任「護旗手」事宜後，上月在社交媒體上載寫有簡體字《爱》的照片亦引來部分網民不滿。不過這名「GOT7」成員人氣有增無減，更不時在綜藝節目上一展昔日的劍擊身手，亦曾與中國的仲滿及韓國的具本佶兩名奧運金牌得主，在節目中上切磋。

「Got7」成員王嘉爾（Jackson）昔日是香港劍擊隊成員。（王嘉爾Instagram）

王嘉爾最近獲邀出席美國的綜藝節目《The Late Late Show with James Corden》，與主持人James Corden大玩遊戲，而Jackson再有展劍擊技術，教導主持人基本的出手攻擊技巧。及後二人改以足球切磋，以互射12碼的方式分勝負，結果Jackson以一球之差險勝。

事實王嘉爾自小習劍，曾經在青年軍時代代表香港出擊亞洲青年錦標賽，取下佩劍的個人及團體金牌，亦於世界青少年劍擊錦標賽打出第11名。近年在韓國發展的他，即使轉戰娛樂圈後，亦不時在綜藝節目一展身手。