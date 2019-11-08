【德甲】雲格欲掌拜仁慘食檸檬　中場名將成潛在接任人選

尼高高華被拜仁慕尼黑辭退後，空缺的主帥一職與不少名帥扯上關係，其中前阿仙奴領隊雲格更是大熱人選。德國的《圖片報》透露，雲格對帥位大感興趣，可惜神女有心，襄王無夢。

德甲班霸拜仁慕尼黑在上輪聯賽以1：5不敵法蘭克福，尼高高華的帥印隨即不保，結束18個月在拜仁的執教生涯，由助教芬克擔任暫代主帥。拜仁慕尼黑主帥一職空缺，據德國媒體報道，不少拜仁屬意的接任人選對帥位不感興趣，使前阿仙奴領隊雲格成為大熱人選，更有指「雲爺爺」已準備好出山。

雲格致電路明尼加表明心跡，可惜卻慘「食檸檬」。（Getty Images／資料圖片）

延伸閱讀：雲格終於再次教波了 傳拜仁高管接洽力邀出山

雲格的復出大計並未有預期般順利，德國《圖片報》透露拜仁行政總裁路明尼加（Karl Heinz Rummenigge）並無意讓雲格接掌球隊。消息透露雲格在當地周三（6日）曾經致電路明尼加，表明心跡希望執教拜仁，但該名拜仁高層一口回絕雲格，使雲格教拜仁的美夢成空。

現任巴黎聖日耳門主帥杜曹及阿積士的坦哈格早前亦是大熱人選，但他們紛紛表示無意接過拜仁這個燙手山芋，亦有消息指現時執教皇家蘇斯達預備組的舊將沙比阿朗素亦是接任人選之一。

潛在拜仁慕尼黑新主帥人選（按圖放大）

辛查頓祖受傷或缺席「國家打吡」

暫代主帥芬克在周中歐聯領軍，於主場以兩球擊敗奧林比亞高斯，首仗領軍便響勝鼓，下仗會在周末與多蒙特上演國家打吡。「蜜蜂兵團」在大戰前卻傳來不失消息，主力查頓辛祖（Jadon Sancho）及馬高列奧斯（Marco Reus）或因傷錯過今場大戰。