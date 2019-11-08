【英超】高普談利物浦曼城榜首大戰　還擊文尼「插水」指控感後悔

英超開季至今唯一一隊不敗之師利物浦，在周末將與曼城上演矚目的榜首大戰，而紅軍主帥高普接受《天空體育》的訪問，他直言這是一場相當渴望取勝的賽事。

利物浦開季取得10勝1和的極佳開局，暫時以6分領先次席的曼城，高踞榜首。在本周末上演的榜首大戰前夕，紅軍主帥高普接受《天空體育》的訪問。

高普強調現時球季只進行大約3分1，聯賽冠軍誰屬需要戰至最後才分出勝負，「聯賽現時進行至第12輪，爭標形勢依然充滿變數，在這3個月的賽程並不容易應付，無人知道餘下賽事會發生什麼事，所以我現時可以做的就是嘗試維持高水平的發揮，專注在每一場賽事。」

利物浦上輪聯賽絕處逢生，在完場前連入兩球險勝阿士東維拉。（Getty Images）

英超第12輪直播賽程，焦點賽事是利物浦迎戰曼城。（01美術製圖）

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利物浦帶6分優勢出戰今場大戰，紅軍只要守和曼城亦可保住優勢，但高普直言相當渴望擊敗曼城，「對我而言，我百分百希望擊敗曼城，但從來沒有必勝的賽事，球員們需要在場上勇敢地執行戰術，我們將傾盡全力嘗試取勝。」

曼城與利物浦在上季聯賽的兩次交手中，紅軍在兩仗中亦未能擊敗對手，而在今季初的慈善盾亦以1：2落敗。面對曼城的強敵，高普表示將會是一場硬仗，「今仗無疑是一場硬仗，亦是今季其中一場非常重要的賽事，曼城是世界上其中一支頂級球隊，尤其是上季我們交出極高水平的表現，亦是對對方的最大尊重。我們必須作好相應部署，我亦預期今仗將會是高手過招。」

高普與哥迪奧拿過往在英超多次交手，高普上季聯賽未能擊敗曼城。（Getty Images／資料圖片）

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雖然哥迪奧拿與高普互相尊重，但在大戰當前難免有「口水戰」，哥帥早前指沙迪奧文尼不時「插水」，使高普立即以「戰術犯規論」還擊。高普在訪問中表示對自己言論略有後悔，「如果可以的話，我希望我沒有作出該言論（戰術犯規論），應該在場上分出高下，而非場外。」