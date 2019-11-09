【德甲】雲格親口反擊「食檸檬」傳聞　稱下周會跟拜仁談判

誰人說雲格「食檸檬」？ 這名70歲阿仙奴前領隊接受電視台獨家訪問稱，拜仁慕尼黑主席路明尼加在周三主動聯絡他，問他有沒有興趣接手。雲格則表示要時間考慮，兩人會在下周再聯絡。

日前有報道指，雲格主動接觸拜仁慕尼黑，自薦接掌球隊，頂替被炒的尼高高華為帥，但遭拒絕。雲格最新接受beIN SPORTS的獨家訪問澄清，他沒有「食檸檬」，也沒有自薦教拜仁，而是拜仁主席路明尼加主動聯絡他。雲格補充，他們會在下周再討論，代表他還有機會成為拜仁新帥。

雲格接受電視台專訪，講到他與拜仁的傳聞。（網上片段截圖）

雲格說：「首先，我沒有經理人，我是涉及談判的唯一一個人，沒有其他人可以代表我。其次，我認識碧根鮑華、路明尼加及漢尼斯有40年，拜仁的成功是建基於優秀的能力、誠信、謹慎及樸實之上。」

之後，雲格開始講到「食檸檬」的傳聞，他說：「發生什麼事？大家都在討論我，但這不是事實。在星期三下午，路明尼加致電我，我那時未能接聽。基於禮貌，我之後打電話回覆他，那時他正在前往觀看奧林比亞高斯的比賽。」

雲格自從離開阿仙奴後，一直未有再執教鞭。（Getty Images/資料圖片）

雲格表示，是路明尼加主動聯絡他。（Getty Images/資料圖片）

「我們談了4到5分鐘，他告訴我，已經任命了費歷克暫代帥位，他會帶領球隊兩場比賽，因為他們要對多蒙特。他問我，有沒有興趣做，因為他們正找尋新教練。我告訴他，我未有想過，我需要一點時間好好考慮。我們都決定，在下星期再聯絡，因為我會在多哈留到星期日晚。」

「這就是真實的故事。」雲格說。

費歷克暫代拜仁帥位，會領球隊出戰今周對多蒙特的大戰。（Getty Images/資料圖片）

拜仁上輪聯賽作客以1：5大敗於法蘭克福，其後宣布解僱主帥尼高高華，由費歷克暫代帥位，應付歐聯對奧林比亞高斯及聯賽對多蒙特的大戰。至於雲格在2018年5月離開阿仙奴後，一直未有執教其他球會。