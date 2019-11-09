【英超】屈福特開齋挫諾域治擺脫榜尾　迪路菲奧傳射助取3分

屈福特開齋了！在昨晚的英超，榜尾的屈福特作客諾域治，靠迪路菲奧開紀錄，加上安達格雷建功，以2：0贏波，取得今季首場聯賽勝仗，並且擺脫榜尾！

屈福特賽前是今季唯一一支仍未開齋的球隊，在當地時間昨晚（11月8日）在護級大戰作客諾域治，有個好開始。射手迪路菲奧把握諾域治後場失誤，搶到貝安迪亞的腳下球，這名西班牙球員長驅直進，突入禁區，找到對方防守的空位，推入中路起左腳射入，在開波76秒就為客隊開紀錄，半場亦領先1：0。

迪路菲奧把握諾域治的失誤，爆入禁區，為屈福特開紀錄。（路透社）

迪路菲奧開紀錄入球片段：

迪路菲奧在52分鐘轉做助攻，他在左路底線控定，望見遠柱的安達格雷舉手示意便傳中，安達格雷亦十分醒目，搶在對方守衛前射入，為屈福特擴大優勢到兩球。屈福特今場擺出5後衛，專注防守反擊，十分奏效，全場兩次中目標都能轉化為入球。

安達格雷（左）換邊後建功，為球隊贏到2：0。（路透社）

安達格雷擴大比數片段：

相反，主攻的諾域治佔65.6%控球，射門17次有5次中目標，但堅尼麥利安等球員的射門皆被屈福特門將賓科士打撲出。儘管屈福特在65分鐘有中堅基斯甸卡巴些利兩黃一紅被逐，但他們在踢少一人之下，都能夠守到完場，最終作客以2：0擊敗諾域治，取得今季首勝。

再者，屈福特是英格蘭4級職業足球聯賽91支球隊之中，今季最後一支聯賽開齋的球隊。這場勝利幫屈福特以8分攀升兩位至18位，以得失球力壓修咸頓，至於輸波的諾域治則以7分包尾。

屈福特在65分鐘有中堅基斯甸卡巴些利兩黃一紅被逐。（路透社）

屈福特主帥科里斯賽後說：「我們需要正能量，而早入波正正可以為球員帶來能量。我們的球員很強，他們一直保持狀態，一切向好。我知球迷等了很長的時間，這是他們應得的回報。」

至於諾域治領隊法基認為，太早失波，敗局已成，他說：「初段是一場災難。他們踢5後衛，我們很難製造到機會。我們的犯錯激起他們的信心，這是決定了比賽勝負的時刻。」諾域治近期攻力疲弱，與芬蘭射手迪姆普基「跌watt」有關，他在開季頭5場聯賽入6球，但在最近7場沒有入球。

屈福特主帥科里斯（左）賽後與球員慶祝。（路透社）

入球功臣安達格雷賽後答謝球迷支持。（路透社）

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