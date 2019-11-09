【場地單車．世界盃】李慧詩出戰格拉斯哥站競輪　藉復活賽過關

「牛下女車神」李慧詩繼續於歐洲征戰場地單車世界盃，轉戰英國格拉斯哥站亦順利而出。她在今晚（9日）女子競輪賽初賽先過終點，晉身明晨複賽，力爭本賽季第二金。

李慧詩在2019/20賽季的世界盃場地單車賽第一站，上周末白羅斯明斯克站的爭先賽奪得金牌，競輪賽則在決賽僅得第5。轉戰格拉斯哥站，李慧詩與隊友李海恩分別出戰女子競輪賽初賽1及2組。

首圈共6組，首名能直接級至次圈，敗者則跌至復活賽。李慧詩於1組出戰，僅以第3名衝線，不敵荷蘭車手巴斯賓尼歷絲（SHANNE BRASPENNINCX），須轉戰復活賽爭取晉級。她在復活賽第6組的4名選手中先過終點，造出11.052秒，為復活賽6組中最快成績。

李慧詩今夜力爭賽季第二金。（資料圖片／UCI）

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李海恩（Jessica）出戰初賽2組，以第4名過終點，亦要藉復活賽爭取晉級。Jessica於復活賽1組僅得第2，未能晉級。

雖然Sarah目前最大對手之一，澳洲車手莫頓（Stephanie Morton）繼白羅斯站後再次缺席格拉斯哥站。複賽將於明日凌晨2:53展開，倘Sarah晉級至決賽,將於凌晨4:45展爭奪金牌。

李海恩未能晉級複賽。（資料圖片／歐嘉樂攝）

此外，港隊男將羅子駿出戰同日爭先賽，在初賽造出10.123秒，排31，無緣晉級。