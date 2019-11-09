【高級組銀牌】東方半場9人應戰　死守1：0戰果挫南區晉級

球證再成為本地球賽主角！高級組銀牌8強今日（9日）由東方龍獅對冠忠南區，主裁判何煒昇上半場推翻東方一記入球，埋下雙方球員衝突伏線。 最終在3位球員被驅逐離場下，東方以1：0小勝南區。不過領紅的李嘉耀跟基頓，下仗聯賽迎戰傑志時須停賽，又會帶來甚麼影響？

南區跟東方今季在聯賽已曾交手，當時由南區小勝而回，更令東方本季不敗身被破。欲報卻一敗之仇的東方首個埋門即開紀錄，艾華頓禁區頂跟隊友撞牆後，左腳射遠柱死角入網，助東方領先1比0。

艾華頓助東方龍獅先開紀錄。（袁志浩攝）

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快開罰球惹爭議 入球改判越位

戰至27分鐘出現今場最關鍵性一幕，鍾偉強於中場被史必侵犯，東方球員快開罰球後，由迪高連環施射入網，惟判決引起南區球員不滿，向旁證投訴。結果主球證何煒昇跟旁證相討後，認為迪高接應時已觸犯越位規條，推翻入球令東方慘食「詐胡」。

最終球證何煒昇向列文及基頓各出示一紅。（袁志浩攝）

李嘉耀半場前也兩黃一紅被逐。（袁志浩攝）

基頓列文領紅 東方半場9人應戰

雙方球員受此戲劇性事件影響，其後情緒愈踢愈躁，32分鐘艾華頓在皮球出界後拖延時間，列文疑向艾華頓「抽水」，引發雙方職球員衝突。混亂中列文跟基頓發生推撞，最終兩人同樣被逐離場。完半場前李嘉耀因侵犯迪亞高領第二面黃牌，東方僅能以9人應戰。

東方南區衝突逐格睇

艾華頓成功牽制南區

換邊後南區雖然在人數上佔優，但以兩翼傳中的戰術未奏效，狄卡奧及查維斯先後頂斜；迪亞高的遠射也遭葉鴻輝飛身撲出。東方則獨留艾華頓於前線，以此子的走動牽制南區防線，這位巴西前鋒推進令南區球員至少領取4面黃牌。

南區久攻不下差點遭東方再下一城，84分鐘迪高接應角球近射，被出迎的謝德謙封走。最終東方力守1：0勝果至完場，晉級準決賽，將跟富力R&F爭奪決賽入場券。

南區下半場強攻，但被東方防線一一化解。（袁志浩攝）