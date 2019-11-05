【港超聯】張春暉因紀律問題被解約　飛馬戰和照發放勝利獎金

香港飛馬今日（5日）宣布，昨日對冠忠南區時犯錯的門將張春暉，因紀律問題而被解約。

飛馬昨晚於香港大球場迎戰南區，最終在尾段失球下遭對手逼和痛失兩分。回顧該失球，有消息指守門員張春暉出迎時曾大叫「Keeper」，因此令中堅陳偉豪收步讓出皮球，惟翻看直播鏡頭可見，張春暉出迎至一半時停步，結果令南區前鋒許宏鋒有機可乘，即使張志勇回防包抄，也未能阻止對方攻破大門。

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張春暉對南區時犯下大錯，導致球隊痛失兩分。（資料圖片）

飛馬：因紀律問題解約

據悉飛馬會長羅傑承對賽果及失誤感到相當憤怒，而飛馬會方今日下午即宣布，張春暉因紀律問題已跟球會解約，並即時生效。飛馬在公布中同時指出，羅傑承今日特意到操練鼓勵球員，讚揚球員對南區時的表現，並如常發放原來勝出的獎金。

飛馬球員昨晚拼搏表現獲會長羅傑承讚賞，今日如常發放勝利獎金。（資料圖片）

隊友網上撰文 「一場明眼人睇得到有問題的比賽」

另外，昨晚戰畢南區後，有球迷在網上批評飛馬球員張志勇的表現，將球隊落敗歸咎於這名中堅。張志勇昨晚在社交網站發文回應，坦言自己不應為今次落敗負上全部責任，並提到昨晚是「一場明眼人睇得到有問題的比賽」。

飛馬球員昨晚賽後大感失望。（資料圖片）

現年36歲的張春暉，早年曾效力流浪、南華及晨曦等香港頂級球會，並助「少林寺」四度贏得香港甲組聯賽冠軍，被封上「神貓」稱號。張春暉2014年起曾一度離開職業球壇，但他於去年回歸並加盟飛馬，擔任另一名守門員梁興傑的副手。