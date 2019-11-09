【英超】阿仙奴深夜大戰李斯特城　艾馬利稱格列沙加復出無期

阿仙奴將會在今晚英超尾場作客李斯特城，領隊艾馬利在賽前記者會近代格列沙加的近況，他指這名前隊長仍未做好心理準備上陣，所以今仗繼續缺陣。對於近期球隊4連和，艾馬利則說：「我們可以負面去看，因為沒有贏到，但我們都能夠用正面去看待，因為沒有輸到。」

阿仙奴會在香港時間今晚深夜1時30分作客李斯特城，主帥艾馬利昨日出席賽前記者會，傳媒最關心的還是格列沙加的情況。他證實，這名瑞士中場還未做好復出的心理準備，他說：「我在周二跟談過，問他的感覺及想法。他訓練表現非常好，但他告訴我還未準備好這個時候比賽。我們還需要等待。」

艾馬利賽前談到沙加的近況，沙加仍未做好復出的心理準備。（Getty Images/資料圖片）

被問沙加的復出時間表，艾馬利也坦言不清楚，他說：「作為教練，我要對全隊負責任。我需要一個像沙加般的球員，但我不清楚他會否再比賽，我也不知道他幾時做好心理準備再幫我們上陣，繼續為這件球衣而戰。」

艾馬利續說：「在他的那個位置，我們的實力減弱了，因為我們少了一名可用的球員。」對沙加會否在明年1月離隊，這名西班牙籍主帥回應：「我沒有想，因為現在還是11月，我們在11月及12月尚有很多比賽。」

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沙加會否在明年1月離隊？（Getty Images/資料圖片）

除了沙加，艾馬利亦講到另一名中場奧斯爾，他說：「奧斯爾訓練好好，在操練期間很穩定，態度正面。我會好好考慮他的出場機會。」

艾馬利亦有解釋選擇奧巴美揚頂替沙加為首席隊長的原因，「我最初選沙加，因為他有這個能力去負起這份責任，但經過這次事件，我覺得他不做隊長會較好。之後的是奧巴美揚，依次席跟住是比利連、拿卡錫迪及奧斯爾。我選奧巴美揚為首，因為他有經驗，又得到更衣室的尊重，他還是上季的英超神射手。我知道他需要一點時間才能百分百承擔起這份職責，但我們支持他。」

奧巴美揚獲委任為新的首席隊長。（Getty Images/資料圖片）

艾馬利指今場比賽必須贏波，但阿仙奴過去4場都和波。艾馬利說：「我們上幾場和波。我們可以負面去看，因為沒有贏到，但我們都能夠用正面去看待，因為沒有輸到。我們其實幾平衡，但當你執教一支像阿仙奴的球隊時，需要的只有贏波，而非和波或輸波。」

上場歐霸，阿仙奴被甘馬雷斯迫和1：1。（Getty Images/資料圖片）

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