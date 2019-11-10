【高級組銀牌】傑志錄12年本地最大敗績　伍健開腔回應換帥訴求

高級組銀牌8強，傑志周日（10日）以1：5大敗予理文，創下六場不勝之餘，更是這支本地班霸近12年來，於本地賽錄得的最差戰績。面對球迷們高呼「換帥」的訴求，傑志會長伍健如何回應？

衞冕之師傑志於此役有中堅霍斌仁首度亮相，這位久疏戰陣的守將跟客串的黃洋握守中路，右閘則由賓紀文出任，門將方面連續兩場起用二號守門員郭劍橋。「藍鳥」防線人腳不齊下，有中堅兼隊長列斯奧復出的理文13分鐘先開紀錄，尼迪利直線妙傳，余沛康在霍斌仁跌倒失位下長驅直進，單刀射成1：0。

今季首度於正式比賽亮相的霍斌仁（左）失誤，令傑志被余沛康（中）單刀射入。（袁志浩攝）

余煒廉後上助攻，為理文攻入第二球。（袁志浩攝）

防線頻犯錯 10分鐘內連失3球

傑志表現一度有起色，惟林恩許禁區頂抽射以及費蘭度的頭槌都無功而還，鞠盈智29分鐘接應羅梓駿傳中第一時間掃把腳撞射，也射中門框而出。理文踢至31分鐘再下一城，鄭兆均右路開出罰球，尾柱的丹尼解圍失誤，余煒廉於混戰中射入。兩分鐘後「藍鳥」後防再犯錯，鄭兆均搶得皮球後立即傳中，基華尼頓門前輕鬆撞入，理文遙遙領前至3：0。基華尼頓41分鐘貢獻個人今場第二球，讓傑志半場以4球落後。

盧卡斯後備上陣僅17分鐘即領紅牌，「藍鳥」以10人應戰。（袁志浩攝）

盧卡斯被逐 傑志衛冕夢碎

「藍鳥」換邊後加強攻力，以盧卡斯及鄭展龍入替，52分鐘先由洛迪古斯追回一球。不過盧卡斯於63分鐘因肘擊顏樂楓而領紅被逐，以10人應戰的傑志再換走陣中唯一正中堅霍斌仁，令門前風聲鶴唳，基華尼頓兩分鐘內接連兩次單刀，但分別射斜及被出迎的郭劍橋擋出。

理文最終由尼迪利於補時階段「埋齋」，以5：1大勝傑志，晉級下一圈將鬥和富大埔跟標準流浪的勝方。而翻查資料顯示，傑志對上一次在本地賽一場失5球、或以4球之差落敗，已數到2007/2008年度球季。當時「藍鳥」在甲組聯賽鬥南華，遭「少林寺」中鋒迪天奴食出「大四喜」，慘吞對方5蛋。

傑志主帥施利斯高域備受球迷批評。（袁志浩攝）

伍健：暫沒換帥計劃

傑志賽後已連續6場不勝，主教練施利斯高域跟球證及對方球員握手後便默默離場，會長伍健對於會否更換主帥人選，僅回應：「暫時沒有計劃」。隊長黃洋雖對賽果感失望，但他認為未算最悲觀，指球隊上半場即使防守質素欠佳，換邊後卻有轉機：「下半場證明到球員是有能力的，仍可看見希望。只要球員擺正自己心態，拿出最佳狀態，傑志始終是支港超強隊。」

鄭展龍及畢頓賽後甚為失落。（袁志浩攝）

「大哥」認為比分無法反映兩軍實際差距，希望隊友切勿推卸責任，應反省自己不足：「失球為每個位置的責任，非個別球員或教練出現問題。若懷疑球會、隊友及教練，這支球隊一定會散，希望大家相信自己。」適逢國際賽期，傑志於24日才再硬撼東方龍獅，黃洋稱球隊會在這兩周內盡快找出問題，重回正軌。