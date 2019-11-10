【場地單車．世界盃】李慧詩戰女子爭先賽　資格賽順利出線

2019/20賽季世界盃場地單車賽第2站的英國格拉斯哥站，「牛下女車神」李慧詩昨日在競輪賽因炒車飲恨，今日轉戰女子爭先賽，力爭保持18個月全勝走勢。

李慧詩今晨在女子競輪賽次圈不幸炒車，未能打入獎牌戰，以第8名完成賽事，連續兩站競輪賽都失利。今日在煞科日出戰女子爭先賽，在資格賽（200米行進間計時）壓軸出場，踩出10.758秒，排第4位出線，以前4名的資格直接打入1/8賽。另一港將李海恩，則以11.174秒排第22名，成功出線至1/16賽，她將在第7組出戰，對手為法國的古露絲（Mathilde Gros）。

李慧詩力爭保持爭先賽不敗紀錄。（UCI）

李慧詩於競輪賽炒車，連續兩站競輪賽都失利無緣獎牌。（Getty Images）

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資格賽首兩名都是德國車手，第1名的是上一站資格賽同樣列首名的00後車手費德列芝（Lea Sophie Friedrich），同樣來自德國的軒絲（Emma Hinze）則以0.047秒之差屈居第2位。