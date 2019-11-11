【英超】利物浦兩度禁區內疑似手球　球證未翻查VAR哥迪奧拿不滿

「每一場完場後，我也會向球證致意，這是我的習慣，絕無半點諷刺的成份。」曼城主帥哥迪奧拿在完場後與數名球證握手時念念有詞，利物浦的阿歷山大阿諾特今仗兩次在禁區內有手球嫌疑，但球證均無動於衷，哥帥賽後並不願就事件多談。

賽前落後利物浦6分的曼城，在今仗英超榜首大戰力爭收窄差距，可惜在開賽僅13分鐘已被主場出擊的紅軍連入兩球，加上沙迪奧文尼在下半場早段建功，即使貝拿度施華在後段追成較接近紀錄，但亦未能平反敗局，以1：3告負，被紅軍拋離9分。

沙拿與沙迪奧文尼在今仗各建一功，協助球隊擊敗曼城。（路透社）

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不過，利物浦的阿歷山大阿諾特在早段及末段各一次在禁區內有手球之嫌，貝拿度施華突破被攔截，皮球在禁區內輾轉彈中阿諾特的手部，球證奧利華未有任何表示，亦未有翻查視像助理裁判（VAR），其後隨即被法賓奴妙射開紀錄。史達寧在下半場末段禁區內傳中，再度省中阿諾特的手部，球證奧利華示意並非手球，在場邊的哥帥激動地向第四球證高舉兩隻手指投訴，而他在完場時與一眾球證握手並「致謝」。

哥迪奧拿向第4球證高舉兩隻手指，示意對手兩度禁區內犯手球但未有吹罰。（路透社）

Pep Guardiola is not happy 😡



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Pep Guardiola trolling the referees after the game. "Thank you so much. SO MUCH!" 😂😂😂 pic.twitter.com/q6X49Yxo0i — FutbolBible (@FutbolBible) November 10, 2019

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哥迪奧拿賽後不願多談今仗球證的判決，並否認有意諷刺球證，「這並非諷刺球證的舉動，我在每場完場後也會向球證致謝，早前對熱刺一仗我亦有相同的舉動，我亦不會評論球證的判決。我十分滿意球員的表現，在晏菲路有如此發揮，我以他們為榮。」

阿歷山大阿諾特在早段禁區內犯手球，但球證未有表示，引來一陣擾攘。（路透社）

利物浦在首12輪聯賽保持不敗並取得34分，暫時以8分拋離次席的李斯特城，亦是93/94球季曼聯在這階段領先9分後的最大差距。主帥高普強調在季尾領先才是重點，「雖然從來未試過9分領先曼城，但車路士及李斯特城亦步步進逼，若果我們今仗落敗僅有5分的優勢，我們仍要面對以上兩隊，5分領先用途不大，所以我希望球隊保持清晰頭腦，盡力保持最佳狀態迎戰每一仗。」