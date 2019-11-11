【西甲】久保建英取得西甲處子入球　馬略卡主場挫維拉利爾

由皇家馬德里外借至馬略卡的日本新星久保建英，在今季西甲「開齋」取得處子入球，加上為球隊博得一個12碼，協助球隊主場以3：1擊敗維拉利爾。

「日本美斯」久保建英年僅18歲，曾經是巴塞隆拿青訓產品的他，今夏由FC東京加盟另一勁旅皇家馬德里，及後隨即被外借至馬略卡。久保建英今季取得不少上陣機會，更不時正選披甲。

久保建英今季在馬略卡獲得不少上陣機會。（視覺中國）

馬略卡在主場迎戰維拉利爾的西甲聯賽中，久保建英再度被列正選，開賽早段在禁區內被對方守衛踢跌，為馬略卡博得12碼，並由拿高祖利亞（Lago Junior）操刀中鵠，在13分鐘先開紀錄。主隊及後再度博得12碼，由丹尼洛迪古斯建功。無獨有偶，維拉利爾的入球同樣來自12碼，由辛迪卡索拉任劊子手，在易邊後4分鐘追成1：2。久保建英在4分鐘後，禁區頂無人看管下左腳熨射入網，取得西甲處子入球，及後他在67分鐘功成身退被調離場。

久保建英在上半場被對手踢跌，為球隊博得12碼。（視覺中國）

久保建英取得西甲首個入球後，坦言是生涯的里程碑，「在西甲賽場取得入球是我生涯的一大目標，但我會繼續努力，我十分高興以入球進入國際賽日。我自評今仗有9分，因為我錯失其中一個機會。」