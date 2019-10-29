【西甲】升班馬少帥領軍殺出血路　時隔46年再登榜首

今季西甲「升班馬」CF格蘭納達，在今輪聯賽一球力克貝迪斯，以20分力壓巴塞隆拿﹑皇馬及馬體會等勁旅高踞榜首，自70年代後再度在西甲榜首領群雄，這支升班馬在今季餘下時間，能否繼續飾演「巨人殺手」的角色呢？

巴塞隆拿與皇家馬德里的開季未如早前的強勁，使西甲出現群雄各據的情況，前7名球隊只差3分，相當緊湊。CF格蘭納達（Granada CF）在主場1球力克貝迪斯後，更壓過踢少一場的巴塞隆拿，以20分升上榜首，相隔46年後再度享受獨領群雄的滋味。以西乙亞軍身份升上西甲的格蘭納達，在今季聯賽交出令人驚喜的表現，在主場兩球淨勝巴塞更是代表作，暫時在聯賽取得6勝2和2負的戰績。

格蘭納達在2016年6月由中國商人蔣立章入主，在2017/18球季兩季角逐西乙，曾經邀請阿仙奴名宿阿當斯任教，但取得7戰全敗的戰績即被解僱。在去季聘任主帥迪亞高馬天尼斯（Diego Martinez）上任後，格蘭納達表現大躍進，在今季更搖身一變成為西甲「黑馬」。

格蘭納達在主場擊敗貝迪斯後，壓過巴塞隆拿升上榜首。（視覺中國）

年僅38歲的迪亞高馬天尼斯，是今季西甲最年輕的主帥。曾經執教西維爾青年軍的他，在2017年離開西維爾後，首度「擔大旗」執教奧沙辛拿，可惜僅一季後，因為球隊未能躋身升班附加賽而被球隊解僱。該名少帥轉任格蘭納達主帥後，隨即帶領球隊升班，並在西甲交出不俗戰績，再度證明自己的執教能力。

格蘭納達在少帥迪亞高馬天尼斯的帶領下，成為今季西甲黑馬。（視覺中國）

格蘭納達在升上西甲後積極增兵，大肆擴軍，分別從土耳其的費倫巴治及西維爾等羅致球員，其中包括前熱刺球員蘇達度，加上借入曼城的恩高靴里拉（Yangel Herrera）成為今季的球隊骨幹。新加盟的達雲馬捷斯（Darwin Machis）配合華迪路（Alvaro Vadillo）及佩亞達斯（Antonio Vadillo）組成的鋒線，為球隊在今季聯賽轟入17球，攻力僅次於維拉利爾及巴塞隆拿。

熱刺前球員蘇達度今季自由身加盟格蘭納達。（Getty Images）

格蘭納達今季新加盟球員（按圖放大）