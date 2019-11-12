【意甲】傳C朗拿度提早離場或有麻煩　卡斯辛奴：可停賽兩年

C朗可能停賽兩年！？祖雲達斯日前主場1球擊敗AC米蘭，事後有傳這名葡萄牙球星提早離開球場，想不這有可能使他「有手尾跟」。

C朗在對AC米蘭一戰55分鐘，當雙方仍是0：0打和時，被保羅戴巴拿換出。這名葡國射手似乎不太滿意教頭沙利的調動，直接走入球員隧道，有傳媒指C朗在比賽87分鐘左右，自行離開球場。不過，據卡斯幸奴說，C朗這樣做或許會惹上麻煩，有可能面臨停賽。

C朗對AC米蘭一戰早退。（路透社）

C朗被換走後很快就離開祖雲達斯主場。（路透社）

卡斯辛奴於電視節目上解決：「他在完場前就離開了？你不能這樣做，因為反禁藥條例不准許你這樣。」為什麼這名前羅馬射手會這麼說呢？原來他本人有過相同經歷：「我要即時趕回球場以免停賽兩年的處分。」

據卡斯辛奴指出，C朗違反了禁藥條例，可能會停賽。（路透社）

沙利否認C朗對隊友不敬

事實上，對A米一役已是C朗連續兩場意甲被換走，沙利曾被問到C朗提早離場事件，但拒絕確認真有其事：「對自己隊友作出這樣不敬行為？這點我可不知道了。如果是真的，那就是個他要跟隊友們解決的問題。」

C朗賽後於自己的instagram亦沒有為被換走發脾氣，只寫道：「艱辛的比賽，重要的勝利。」