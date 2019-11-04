【意甲】巴洛迪利遭歧視省波上觀眾席　幾乎嬲到離場最後爭氣入波

已淪為足球浪人的「巴神」巴洛迪利（Mario Balotelli），今夏回到家鄉效力當地球隊布雷西亞，再次重新開始足球事業。 今季首4輪停賽過後，連續6場為球隊上陣，是個不俗的開始。可是到周日作客維羅納，又一次遇到球迷種族歧視，他幾乎憤怒得離場抗議，可是最後沉住起留下來。

意大利球場種族歧視問題嚴重，季初已發生過今季加盟國際米蘭的前鋒盧卡古，遭對手卡利亞里球迷以歧視字眼辱罵等事件。職業生涯多次遭受歧視的巴洛迪利，到維羅納對布雷西亞戰至54分鐘時，終於對球迷的惡行忍無可忍，拾起皮球停止作賽，並將球踢向觀眾席。

他一度威脅離開球場抗議，但隊友、球證和對手加以安撫，令他回心轉意留在球場繼續作賽。賽後他在Instagram Stories上載一段部分維羅納球迷扮猴子叫的片段，並回應說：「坐在這一段弄出猴子叫的『人們』，可恥、可恥、可恥」。

「在你們的孩子、妻子、親屬、父母、朋友和認識的人面前這樣做……可恥。」巴洛迪利亦感謝隊友對他的支持：「多謝所有場內和場外的隊友跟我共同進退，以及球迷給我的支持。非常感謝，你們證明真正的男子漢，跟那些否認事實的人是不同的。」並加上「向種族歧視說不 」（#notoracism）的hashtag。

巴洛迪利面對歧視踢爭氣波（按圖進入）

+ 7 + 6 + 5

一記「世界波」回應歧視

當眾人勸服「巴神」留在球場後，球證馬利安尼（Maurizio Mariani）隨即啟動反種族歧視指引， 向球迷發出警告，如再次出現歧視事件，球賽將會終止。

巴洛迪利踢畢整場比賽之餘，更在85分鐘射入一記漂亮入球，當時隊友右路橫傳，禁區頂接應的「巴神」第一時間起腳勁射，皮球直飛龍門左上角破網。即使球隊依然以1：2落敗，成熟的表現實在可敬。

今次經已是意甲本周第二次啟動反種族歧視指引，羅馬對拿坡拿一戰，拿坡里球迷的歧視叫囂一度令球賽暫停。維羅納主帥祖歷（Ivan Juric）堅稱，種族歧視並未發生，「今天沒有事情發生。很多球迷對一名偉大球員喝倒采和嘲笑，除此之外沒有其他事情發生。」他更指，「多年來我曾遭受不同羞辱，知道那是什麼意思，今天（周日）的根本不算什麼。」

巴洛迪利世界波回應歧視

54': Mario Balotelli punts ball into the stands and tries to leave the field after facing racial abuse from Hellas Verona fans.



85': Balotelli scores this beauty of a goal right in front of the fans that were taunting him.#VeronaBrescia



(🎥: @beINSPORTS) pic.twitter.com/rL9Rm6MfOc — London's Finest (@LondonsFinestQU) November 3, 2019

今季回到布雷西亞的巴洛迪利，面對歧視沉着應戰，看來成熟了。（視覺中國）

布雷西亞：每個人也應受尊重

布雷西亞之後發表聲明，批評維羅納管理層代表「企圖否認或淡化事件嚴重程度」，「今天（周日）下午在我們一名球員身上發生的事情，可以在任何人、任何球隊身上發生，立場應該堅定和強硬如一。足球是屬於每一個人的，每個人也應該得到同樣尊重。」

2013年AC米蘭對羅馬的意甲賽事，巴洛迪利和AC米蘭幾位隊友成為球迷歧視目標。事後他警告如再有下一次，他會立即離開球場。之後他轉會到利物浦、曾外借回米蘭一季、繼而轉戰法甲到尼斯和馬賽效力，至今夏重返意大利。2018年為尼斯效力期間，他因為投訴對手迪安球迷的種族歧視叫囂被罰黃牌，惟這面黃牌之後被撤回。