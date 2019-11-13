【羽毛球．香港賽】黃永棋首局演大逆轉仍告負　葉姵延首圈出局

「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」次日賽事在紅磡香港體育館上演，早前在外圍賽脫穎而出的葉姵延與黃永棋，在正賽力爭更進一步。「黑妹」在首圈面對韓國的安洗瑩，可惜直落兩局告負出局。男單代表黃永棋硬撼印尼的基斯迪，在領先一局下未能乘勢贏波，遭對手逆轉無緣晉級。

雖然社會狀況持續不穩，但香港公開賽依然如期進行，經過昨晚的各區衝突後，使今早的交通情況大受影響，同時影響今早的入場人數，在紅館的觀眾席上出現不少「空凳」，而球迷的歡呼聲亦未如昨天般鼎盛。

黃永棋在首局大幅落後11分反勝，惜未能保持勝局晉級。（趙子晉攝）

在首日的外圍賽連贏兩場成功過關的「準爸爸」黃永棋（Vincent），在今日出戰正賽，硬撼6號種子「印尼柯震東」基斯迪（Jonatan Christie）。Vincent在首局中段被對手拉開比分，一度大幅落後10分，但他未有放棄並連奪11分，以22：20反勝先取首局。基斯迪在次局以21：14扳平，黃永棋在決勝局體力略有下降，結果再輸一局13：21，力戰57分鐘僅敗出局。

黃永棋感謝觀眾打氣聲予動力

黃永棋賽後表示昨日連打兩場後，對體力略有影響而出現不少失誤，「在今仗的整體發揮不錯，在首居大落後的情況下亦可把握機會後來居上，但可惜在及後時間體力稍稍下降，未能保持高水平的發揮，畢竟在昨日兩場賽事段體力亦有所影響，加上受限在對手的打法下，所以被對手成功反勝。」

Vincent表示即使入場球迷減少，但他亦接收到他們的支持。（趙子晉攝）

黃永棋坦言在決勝局因為體力下降，而未能跟隨對手節奏致敗。（趙子晉攝）

黃永棋續道，即使入場人數未如早前，但他亦接收到球迷的支持，並使出渾身解數報答球迷，「入場人數或許減少，但我依然清晰聽到他們的打氣聲，給予我不少推動力，因為作為一個香港球手，在主場出戰必定要使出渾身解數，面對逆境亦不可放棄，而我認為在今仗亦做到了。」

雖然基斯迪力戰晉級，但他對今仗略為不滿，「我今仗在首局一度大幅領先，但我未能先拔頭籌，對自己的表現略為失望，在及後兩局我繼續施壓反勝，無論如何亦是個好開始。」

基斯迪雖然贏波，但對自己的表現略有不滿。（趙子晉攝）

另外，在外圍賽輕取加拿大球手晉級的「黑妹」葉姵延，在首圈面對韓國的安洗瑩，年僅17歲的韓國球手在開局便施下馬威，一口氣連取10分，黑妹先以9：21落後一局。黑妹在次局表現略為好轉，一度拉開4分差距，惟最終亦以14：21落敗，直落兩局告負，無緣躋身次圈。