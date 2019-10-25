【羽毛球．法國賽】伍家朗挫「二哥」周天成　目標入世界排名前8

在昨日的法國羽毛球公開賽16強，香港球手伍家朗在先落後一局之下，反勝世界排名第2的中華台北球手周天成，以報8月泰國公開賽決賽一敗之仇。伍家朗賽後表示，他之前連續4次敗於周天成手下，所以今場是一次重要的突破。

當地時間昨日（10月24日）的法國羽毛球公開賽男單16強，香港的伍家朗面對世界排名第2的中華台北球手周天成，首局相當緊湊，伍家朗雖然一開局連取4分，取得4：0的優勢，但周天成慢慢上力，一直緊追，兩人要打「刁時」分勝負。在23平手後，周天成連贏兩分，以25：23先拔頭籌。

伍家朗昨日擊敗周天成，打入法國賽8強。（BWF Twitter）

伍家朗過去與周天成交手14次，僅錄得4勝10負。第二局的形勢與首局相似，兩人的分數咬得很緊，領先也不過是一兩分之差。直至伍家朗在落後15：16時，他一口氣連贏4分，拉開至19：16，他之後保住優勢，以21：17追平局數1：1。

在決勝的第三局，伍家朗中段曾落後8：11，但當他追平13：13後，漸入佳境，尤其在領先15：14後，他施加壓力，連贏4分拋離到19：14。最後，他克服上次在泰國公開賽決賽輸波的陰影，以21：16取勝，以2：1反勝周天成入8強，今日將鬥丹麥的安賽龍。

Highlights | Believe it, Achieve it! A relentless Ng Ka Long Angus 🇭🇰 sparks a men's singles upset against world no.2 Chou Tien Chen 🏸#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/SCx7RsdlL8 — BWF (@bwfmedia) October 24, 2019

伍家朗賽後表示，這是一次突破，終結過去4次對周天成都輸波的紀錄。（Getty Images/資料圖片）

伍家朗擊敗周天成後說：「我真的很開心，因為今場之前，我已經連續4次不敵他，今場是一次重要的突破。我非常有決心要贏，我上次在泰國公開賽決賽輸波，那一場在第三局，我曾經領先20：16，但最終輸了。今場我告訴自己，一定要保持冷靜，一分一分去贏。」

現時世界排名第9的伍家朗表示，為了東京奧運，他希望能夠打入世界前8名。他說：「這是奧運資格賽的時期，人人都很認真。我亦鞭策自己，每場都要打出最佳水平。我真的希望打入前8名，因為我會（在奧運）得到更好的種子，幫到我取得更理想的結果。」

另一名男單港將李卓耀就在16強止步，他面對6號種子的印尼球手基斯迪（Jonatan Christie）在先贏17：21之下，連輸20：22及15：21出局。