【足球】雲格去向峰迴路轉　突上任國際足協全球發展總監

雲格執教拜仁慕尼黑？看來是煙幕。 國際足協昨日宣布，委任70歲的前阿仙奴領隊雲格為全球足球發展總監，主要負責監督及推動全球男子、女子足球運動的發展。

國際足協昨日（11月13日）宣布由雲格（Arsene Wenger）出任全球足球發展總監。除了主要監督及推動全球男子、女子足球運動的發展，雲格還會領導技術事宜，包括加入足球及技術顧問委員會，檢討及改善球例，而且出任技術研究小組主席，這個小組自1966年開始分析每屆國際足協的大型賽事。雲格的教練生涯擁有輝煌履歷，所以他會參與國際足協一個協助退役球員投身管理階層的計劃，專注負責於教練教育方面。

雲格近期被傳與拜仁拉上關係。（Getty Images/資料圖片）

雲格在國際足協官網上表示：「我真的很期待接受這個重要的挑戰，因為我不但喜歡從宏觀角度去分析足球，而且國際足協是負責全球的足球管理，使命是面對全世界的。」雲格深信自己能夠為全世界的足球出一分力，他說：「我知道我有能力為這個目標出力，我會全情投入。」

國際足協主席恩范天奴（左）歡迎雲格加入。（國際足協官網）

國際足協主席恩范天奴（Gianni Infantino）歡迎雲格來投，他說：「雲格對於足球比賽各方面都有深刻的知識及熱情，令他成為球壇其中一名最受人尊重的人物。我很高興他加入我們的團隊。自從我來到國際足協，我就一直將足球視為我們的核心，去跟那些球圈中人學習。雲格擁有戰略眼光、能力及勤奮，為足球奉獻一生。」

雲格在2018年夏離開阿仙奴，之後未再有教波，至近日傳出他有可能接任拜仁慕尼黑主帥。有報道指，雲格自薦執教拜仁遭拒，但雲格上周親口表示，是拜仁主動接觸他，他會在今周與拜仁談判，但想不到他昨日突然上任國際足協的高層。

據外國博彩公司的資料，下任拜仁主帥的人選，大熱仍是暫代主帥的費歷克，而次熱則變成摩連奴。