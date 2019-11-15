【世界盃外圍賽】港隊破6年大賽鬥西亞隊宿命　1分背後的意義

港足多年來跟西亞球隊交手輸多過贏，西亞隊就如「宿命」一樣，是港足難以衝破的關口。

昨晚（14日）跟巴林踢成0：0，是港足相隔6年來再度於大賽戰和西亞隊，中場陳俊樂認為，這1分背後有更深層的意義。

對巴林時作出多次關鍵撲救的葉鴻輝，賽後獲選為賽事「最有價值球員」，他笑言「可能因為被攻得多」，惟對完成零失球的目標仍未盡滿意。他說：「始終非勝仗，總有人未必滿意，近期發生很多事，球員可做的不多，只能落場盡力踢好波。」

香港對巴林：港足面對強敵巴林互有攻守。（袁志浩攝）

港足後場組織逐見進步

阿輝直言防守非港足最大問題，應在由守轉攻上花更多苦功。而此役在中場控球、擺脫對手再分邊的陳俊樂，表現則相當突出，他認為港隊相比起過往3場賽事，在組織上有明顯改善，「控球的時間多了，以往可能因緊張，很快便大腳解圍。可是今場由龍門球慢慢打上去，上半場便成功了一次，不過可再給予前鋒更多支援。」

港足近6年跟西亞球隊交手全紀錄（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

「1分也有它的意義」

外界或許對港足取得這1分並不在乎，但在樂仔眼中，他卻認為意義重大，「雖對出線沒太大作用，但這代表着港隊的進步。今場有鄭兆均、羅梓駿及我這些比較年輕的球員，在場上也能表現到自己，希望可愈做愈好。」

他又解釋，主帥麥柏倫在賽前強調要避免失球，令全隊更有拚勁，「上半場感覺有機會達到這目標，所以最後即使受壓，也咬緊牙關，最後更能創造兩記反擊，證明我們不只是捱打。」

港足近年面對西亞球隊，都難以取得好成績，2017年雖曾在友賽守和約旦，但以正式大賽計算，卻是自2013年跟烏茲別克於亞洲盃外圍賽踢成0：0後，6年多來首度逼和西亞「宿敵」。下周二（19日）主場再鬥柬埔寨，阿輝充滿信心，「經歷這場，信心當然增強，下場對柬埔寨，希望可拿下今屆分組賽的首場勝利。」