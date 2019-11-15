【世界盃外圍賽】納比辭職直斥國足欠拼勁　鄭智：他需要發洩情緒

曾帶領意大利在2006年贏得世界盃的名帥納比，在昨晚國足不敵敍利亞1：2的世界盃外圍賽後，在記者會上宣布辭去國足教練，他批評球隊沒有鬥志及求勝欲，恐懼對手；他坦言自己人工很高，但他不想再搶錢，不會收回辭職的決定。

在昨晚（11月14日）的世界盃外圍賽亞洲區次圈A組，國足在後衛張琳芃擺烏龍，終以1：2輸波，不敵敍利亞，首名晉級希望不大，相信要寄望以其中一支最佳小組次名晉級。賽後，國足主帥納比在記者會上宣布辭職。

比賽戰情以及精華片段：張琳芃擺烏龍國足不敵敍利亞 主帥納比賽後辭職

看到這張照片，想起一句話：哀莫大於心死。（視覺中國）

71歲的納比憤而辭職，他在記者會上說：「如果一支球隊的表現和我們今天踢得這樣，沒有魄力，沒有拼勁，沒有求勝欲望，沒有個性，只有恐懼，沒有任何創造力，甚至無法連續傳球，也沒有重量級球員提供支持，這意味着教練沒有做好到他的職責，我的工作沒有做好。」納比補充：「拜託請如實翻譯我的話。」

納比對國足的表現十分失望，指敍利亞配得上勝利，他說：「雖然我們贏過關島及馬爾地夫，但當遇到實力強一點的球隊，我們賽和了菲律賓，這場又以如此表現輸了。敘利亞贏波是實至名歸的，他們發揮更好，更積極，比國足更像一個團隊。其實我根本不想對這場輸波發表評論，我對球員表現非常失望。」

納比在場邊督師，國足以1：2輸波。（視覺中國）

納比最後提到他的高薪，強調自己不是來「搶錢」，他說：「我拿着很高很高的年薪，我要負全責，所以我現在就辭去中國國家隊主教練的職務！我不想搶錢，我不會收回今晚（昨晚）辭職的決定。」說罷，納比起身離場。

據內地記者指，納比在更衣室之中動怒，直言球員無法執行他的計劃，害怕對手又沒有鬥志，並跟球員說要辭職；納比沒有跟球員道別，最後只對球員說了一句：「祝你們好運（Good luck）！」

鄭智賽後安慰擺鳥龍的張琳芃。（視覺中國）

今場沒有上陣的老將鄭智認為納比請辭是發洩情緒，他亦承認球隊表現未乎主帥的要求。39歲的鄭智說：「我覺得他也是一種情緒的發洩吧，今天比賽的結果不是我們想得到的，從這期集訓開始球隊訓練的各個方面表現其實都不錯，今天比賽沒能拿到結果對於老頭而言比較失望，所以他比較生氣；在更衣室批評了球隊，我覺得不管老人也好，年輕人也好，都需要發洩情緒。」

鄭智表示，納比一直強調球隊要做好身體對抗及攻防轉換，但國足令他失望了，「我們之前也做了很多準備，但今天的發揮不盡如人意，這也是納比生氣的原因之一。」鄭智沒有認為納比要求過高，他續說：「我覺得主教練對我們提出的要求不過分，他覺得我們能做到，但是在場上難免有起伏，不是每場都能踢得很成熟。」

鄭智承認球隊發揮未如人意，令到納比生氣。（視覺中國）

納比賽後記者會宣布辭職後離場片段：