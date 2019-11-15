【世界盃外圍賽】張琳芃擺烏龍國足不敵敍利亞　主帥納比賽後辭職

國足昨晚在世界盃外圍賽作客敍利亞，後衛張琳芃擺烏龍，終以1：2輸波，在小組被敍利亞拋離，相信首名出線機會不大，要爭取餘下賽事全勝，望以最佳次名成績晉級。國足主帥納比賽後請辭。

在當地時間昨晚（11月14日）的世界盃外圍賽亞洲區次圈A組，上演榜首之戰，由排首位的敍利亞在阿聯酋對國足，由於國足上輪遭菲律賓迫和失分，今仗定不能再失，底線也是和波。然而，國足在19分鐘就先失波，敍利亞快速反擊，艾馬華斯（Mahmoud Al Mawas）面對鄭錚的防守，在禁區內右路傳中，後上的奧馬利（Osama Omari）力壓王剛，頭槌破網，主隊領先1：0。

奧馬利先開紀錄後慶祝。（視覺中國）

歸化兵艾克森為國足踢足90分鐘，但未能為球隊製造入球。（視覺中國）

國足在29分鐘追平，敍利亞守將在禁區邊解圍失誤，皮球落在吳曦腳下，他冷靜以高波傳到左路，交予入楔的武磊，這名效力西甲愛斯賓奴的射手凌空一射入網，國足半場與敍利亞賽和1：1。

外流西甲的武磊冷靜的射門，為國足一度追平。（視覺中國）

武磊入球後與隊友慶祝。（視覺中國）

奧馬利在50分鐘接應左路傳中，一射入網，但球證指皮球在傳中前已經出了底線，所以入球無效。敍利亞在76分鐘再度領先，後備入替的卡里賓（Omar Khribin）在左路發難傳中，守前柱的國足後衛張琳芃沒有受對手球員壓力下打算凌空飛腳解圍，但怎料一腳射入了自己網窩。

張琳芃搶點成功，凌空射入，但可惜那個是自己的龍門。（網上片段截圖）

張琳芃擺烏龍後，神情失落。（視覺中國）

最終，在張琳芃擺烏龍之下，國足作客以1：2不敵敍利亞。敍利亞在榜首進一步拋離，以12分遙遙領先，至於國足輸波後只得7分，靠得失球力壓同樣7分的菲律賓排次席。每組小組首名直接晉身第3圈，至次名的話就要跟其他7組次名比較，成績最好的4隊晉級。

張琳芃跪在地上，門將顏駿淩安慰。（視覺中國）

內地傳媒估計，國足要在餘下4場比賽超越敍利亞的機會不大，但都要努力爭取全勝，希望取得其中一席最佳小組次名。以現時的形勢，國足4戰7分，在小組次名榜中排第4。賽後，國足主帥納比憤而辭職。

納比賽後宣布辭職。（視覺中國）

全場精華片段：