【國足】4名巴西球員成功領取中國護照　高拉特有望來年初披甲

隨艾克森及李可等人，愈來愈多外籍球員歸化成為中國球員，中國足球記者白國華透露，包括高拉特等再有4名球員成功入籍中國，領取中國護照，未來將有機會披上國家隊球衣出戰。

隨前阿仙奴球員恩拿利斯入籍中國，並易名為李可，成為中國史上首名歸化球員，而原先巴西籍的艾克森亦成為首名沒有中國血統的中國國腳，不少在中國效力的巴西球員亦紛紛轉籍中國。

李可與艾克森早前為國足出戰世界盃外圍賽。（視覺中國）

中國足球記者白國華透露，再有4名外籍球員成功取得中國護照，有望為中國國家隊上陣。4名球員同樣來自巴西，分別是高拉特﹑阿蘭（前譯阿倫）﹑費蘭度及阿洛伊斯奧，而後者二人將易名為費南多及洛國富。歸化球員至少需要在中國住滿5年，才有資格代表中國披甲，而阿蘭與高拉特最快在明年初便可代表國家隊，而費南多需要在明年7月後才有望披甲。

國足至今9名歸化球員（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

國足至今已有9名歸化球員，其中只得李可與艾克森曾經代表中國隊上陣，而前愛華頓後防蔣光太（前譯布朗寧，Tyias Browning）能否代表國足上陣的資格，國際足協將在年底作出判決。