【世界盃外圍賽】香港2：0挫柬埔寨　麥柏倫上任7個月終獲首勝

連日緊張的社會氣氛今日（19日）稍見緩和，儘管未來仍充滿問號，6497球迷仍來到香港大球場，為在世界盃亞洲區外圍賽第2圈C組，主場對柬埔寨的香港隊打氣。 連日血在流，恐懼抹不走，但無阻響透的打氣聲。香港終擊敗柬埔寨，迎來今屆世盃外首場勝仗。

香港今屆世盃外第一作客遭柬埔寨逼和1：1，這次回師主場，3分必不可失，排出的正選陣容與上周對巴林相比有3個調動，起用了擅攻的夏志明、艾力士，丹尼復任左閘。開賽2分鐘，艾力士右路突破傳中，中堅未能解圍，但基奧雲尼人前波後錯過機會。

夏志明為港隊先開紀錄。（歐嘉樂攝）

警方在連月抗爭活動中，執法手段屢惹批評，有球迷入場舉起「查警暴、止警謊」的標語，即有職員趨前拍照。（袁志浩攝）

如首輪交手時一樣，由本田圭佑率領的柬埔寨擅於控球短傳，但未能製造威脅，踢法較直接的港隊則頻有埋門，10分鐘，徐宏傑手榴彈，第一點羅素未能頂中，門將手槌打出不遠，梁諾恆門前補中被接實。

【世界盃外圍賽】香港2：0挫柬埔寨。基奧雲尼表現落力。（袁志浩攝）

+ 3 + 2

22分鐘香港把握一次流麗的反擊先開紀錄，徐宏傑右路三閘線吊傳予艾力士快放，到畸角位短傳予羅拔圖斬中，遠柱入楔的夏志明接應撞入。35分鐘，艾力士接應長傳作出一次漂亮的突破，斜線殺到左邊畸角位，他欲傳中卻「腳軟」將皮球交到對手中堅腳下，教球迷都大嘆可惜。

換邊後柬埔寨極力爭取入球，52分鐘，索平左路畸角罰球直射被葉鴻輝接實；及後燦保連禁區頂勁射亦高出。及後戰況一直膠着，到78分鐘，柬埔寨隊長維沙侵犯葉鴻輝，兩黃一紅被逐。多踢一人的港隊在83分鐘再添紀錄，全場表現活躍的羅拔圖在禁區頂起腳，皮球彎入網窩成2:0，鎖定勝局。

【世界盃外圍賽】足總為已退役的麥基（右）安排歡送儀式。（歐嘉樂攝）

麥柏倫7個月來首場勝利

港隊終於獲得今屆世盃外首場勝仗，5輪賽事過後，在C組暫以5分排第4位。這一場賽事，同時是港隊主帥麥柏倫自4月上任7個月以來首場勝仗。下一場世界盃外圍賽將在明年上演，作客「亞洲一哥」伊朗，不過在此之前，港隊尚會在12月10至18日到韓國釜山出戰東亞足球錦標賽決賽圈，先後跟韓國、日本及中國交手。

一場勝仗為港人帶來難得興奮的晚上，鳴完場笛後，有球迷舉起「願贏波歸香港，敬各手足」的標語，球迷亦在「光復香港、時代革命」的呼聲中漸漸離場。

【世界盃外圍賽】港隊奪得今屆世盃外首勝。（歐嘉樂攝）