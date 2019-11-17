【世界盃外圍賽】本田圭佑來港談示威：不覺得治安如外界說般差

世界盃亞洲區外圍賽第2圈C組，香港周二（19日）將在主場香港大球場迎戰柬埔寨。 身為柬埔寨領隊兼教練的本田圭佑，亦已在前日（17日）率軍抵港，他在社交媒體談及對香港市況的感想。

本田圭佑昨日（16日）在其twitter上發文，講及香港的市況，他說：「來到香港第2天了，很多人都以為香港因為示威活動，到處的治安都很差，但事情並非如此。希望大家得到從媒體中看不到的情報。」他更加上了一個hashtag，稱「#一般婦孺照常散步」。

香港隊早前作客柬埔寨，本田圭佑與港隊副主教練朱志光握手。（資料圖片／袁志浩攝）

本田圭佑在twitter談及香港示威狀況。（twitter/KeisukeHonda(本田圭佑)）

當然，香港足總為柬埔寨安排的酒店並非在示威熱點，本田圭佑是走訪哪些地區而得出這結論，亦未可知曉。現效力荷甲維迪斯的本田圭佑雖然未有教練牌照，未能正式出任柬埔寨國家隊主教練，但他自去年8月開始，一直以領隊身份指導球隊，這支東南亞球隊在場上表現亦大有進步，尤其對精神及態度層面的要求，亦為人所津津樂道。

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不過，柬埔寨上月作客伊朗慘負0：14，成為該隊史上最大敗仗，今趟作客香港急需收復失地；港隊則乘上仗賽和巴林之勇，亦力爭在柬埔寨身上，取得今屆外圍賽首場勝仗。