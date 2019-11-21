【英超】摩連奴熱刺全新幕後團隊起底　棄老臣子挖里爾教練當副手

熱刺委任摩連奴出任新領隊外，還公布了摩帥的教練團隊，法利亞（Rui Faria）及羅奴（Silvino Louro）兩名摩連奴的「忠臣」都不在其中，摩帥從里爾挖來兩名教練，包括44歲的助教薩基文圖。

由波圖時代起，法利亞已經跟隨摩連奴左右，但在2018年自立門戶，現在卡塔爾執教歷基韋亞，自然不會回來當摩帥副手。羅奴同樣由波圖開始跟隨摩連奴，可說是摩帥的御用門將教練。他在摩連奴被曼聯解僱後一同離職，暫未有下家，但這次沒有跟隨摩帥到熱刺。

法利亞（左）已經自立門戶，擔任歷基韋亞主帥。（Getty Images/資料圖片）

法利亞（左一）及羅奴（右一）一直跟隨摩連奴左右，但兩人不會去熱刺。（Getty Images/資料圖片）

以下5人是摩連奴執教熱刺的教練團隊，分別是助教薩基文圖、門將教練紐奴山度士、體能教練拿連、戰術分析師科莫斯連奴以及技術分析師施拿。

助教：薩基文圖（Joao Sacramento）

44歲的薩基文圖由法甲的里爾直接過檔，首次擔任摩連奴的左右手。這名葡萄牙籍教練初入行時在威爾斯足總擔任分析師，曾於史必及高文手下工作。在2014年，他轉投摩納哥擔任技術助理，至2017年跳槽到里爾任教練。18/19球季，里爾贏得聯賽亞軍。

門將教練：紐奴山度士（Nuno Santos）

46歲的紐奴山度士與薩基文圖一樣，也是來自法甲的里爾。紐奴山度士以前也是職業門將，但寂寂無名，他在90年代初出道，踢過多間球會，包括列斯聯、賓菲加、FC多倫多。紐奴山度士在39歲掛靴，在加拿大國家隊擔任門將教練，至2016年轉到里爾。他在熱刺將與首席門將洛里斯緊密合作，協助他康復。

紐奴山度士（左）從里爾來投，成為摩連奴手下的門將教練。（Twitter）

紐奴山度士在《FM2020》的能力值。（FM2020截圖）

體能教練：拿連（Carlos Lalin）

49歲的拿連是委內瑞拉人，於拉科魯尼亞開展教練生涯，他在2008年到皇家馬德里任體能教練，之後遇上執教皇馬的摩連奴。摩帥十分欣賞拿連，視之為心腹。摩連奴之後回歸車路士，都有邀請拿連過檔，曾讚拿連協助迪亞高哥斯達提升狀態；摩帥在2016年上任曼聯主帥時，拿連亦相伴在旁。摩連奴離開曼聯，拿連亦隨他而去。

戰術分析師：科莫斯連奴（Ricardo Formosinho）

62歲的科莫斯連奴曾經是葡萄牙小國腳，他在球員時代踢中場，曾效塞圖巴爾。退役後，他在奧漢倫斯開展教練生涯，執教過多支葡萄牙球隊，經驗相當豐富，他近年曾到越南及馬來西亞教波。雖然他主要擔任主帥，但都試過多次在摩連奴手下工作，例如在03/04球季，他在波圖輔助摩帥，助球隊贏得歐聯冠軍；在11/12球季，他曾在皇馬的球探部門與摩帥合作。在2016年，摩連奴上任曼聯領隊時，也邀請科莫斯連奴出戰球探。

技術分析師：施拿（Giovanni Cerra）

43歲的施拿在羅馬出世，到倫敦修讀工業設計。畢業後，施拿曾在微軟工作，懂英、法、意三地語言。在摩連奴第二次執教車路士時，施拿便加入了摩連奴的團隊，負責資料分析，將球探得到的數據分化可閱讀的比賽計劃及圖像，方便球員理解。之後摩連奴執教曼聯，施拿也是他的團隊成員。在一場歐霸盃曼聯對索爾亞的比賽中，索爾亞變陣令到曼聯球員困惑，摩帥曾在後備席上鬧施拿。

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