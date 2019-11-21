【英超】摩連奴上任即現身督操　12月初領軍倒戈征奧脫福

千呼萬喚始出來！摩連奴復出再執教鞭，成為熱刺的新主帥，而摩帥接受熱刺球會電視的訪問時，即使當年以對手身份與熱刺交手時，已經相當欣賞球隊。 摩連奴將在今周英超首度以熱刺領隊身份領軍，作客韋斯咸，而他12月初的聯賽便會重返奧脫福，倒戈鬥舊東家曼聯。

摩連奴在去年年底被曼聯解僱後，曾經接拍廣告及擔任評述員，如今「重操故業」再執教鞭，頂替普捷天奴，執教生涯中第2支倫敦球會。摩連奴上任後，身穿球隊紫色的風褸現身於熱刺的訓練場，與一眾球員見面，並與哈利卡尼及迪利阿里等人有講有笑，感覺融洽。

摩連奴首日以熱刺領隊身份現身訓練場，已經與迪利阿里等人打成一片。（熱刺官方Twitter截圖）

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摩帥接受熱刺球會電視的專訪時，表示自己對執教的熱情不減，並指熱刺是他心儀已久的球會，「我十分期待在熱刺的旅程，我希望以我的熱情為球隊及球迷帶來喜悅，而我十分高興被委任成為熱刺的領隊，我立即有不少對球隊及球員的一些想法並即時實行。這並不是客套說話，我早在數年前以對手身份來到白鹿徑，已經十分喜歡這個地方。」

摩帥繼續盛讚球隊的陣容，而出色的青訓使球隊人才輩出，「我相當喜愛現時的陣容，因為球會一直努力保留所有出色的球員，使現時陣容既具潛力亦有質素。球隊中不少的主力球員，亦是自家的青訓產品，並不是每支球隊亦可培養出色的球員，所以我希望可以為隊中的新星提升實力，並給予他們更多的機會。」

普捷天奴離開熱刺後，帥位由摩連奴接任。（資料圖片／Getty Images）

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今周聯賽作客韋斯咸的「倫敦打吡」，將會是摩連奴接掌熱刺的「地標戰」，根據摩帥近10年的往績而言，他在聯賽地標戰保持不敗外，亦有不俗的走勢，尤其是在2010/11球季帶領皇馬取得12場不敗。摩連奴回歸英超後，必定成為外界的焦點，而他將領軍在12月初的聯賽作客曼聯，以熱刺領隊身份重返奧脫福球場。

摩連奴早前曾經以評述員身份重返奧脫福。（資料圖片／Getty Images）

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