【英超】普捷天奴匆匆離隊　哈利卡尼孫興慜齊致意

隨普捷天奴黯然離開熱刺，並由摩連奴頂替其位置。普捷天奴在熱刺的5年半間，立下不少汗馬功勞，而一眾主力球員如哈利卡尼及孫興慜等人亦透過社交網站，向普帥致意並祝願他前程錦繡。不過，根據英國傳媒報道，普捷天奴未能與球員親身道別，便被球會匆匆開除。

普捷天奴被熱刺解僱的消息，成為近日的球圈焦點。雖然普捷天奴帶領熱刺5年半來，帶來不少功勳，可惜他卻匆匆結束在熱刺的日子。根據英國傳媒《太陽報》報道，熱刺在宣布摩連奴接任領隊前的1小時，才解僱普捷天奴，使他未能與親身向球員道別，只能透過紙條向麾下球員致意。

普捷天奴在帶領五年半來，取得不少突破戰績，最終卻慘吃無情雞。（資料圖片／路透社）

英超第13輪直播賽程（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

摩連奴上任即現身督操 12月初領軍倒戈征奧脫福

預測熱刺新帥摩連奴增兵目標 盤點摩帥忠臣舊將

熱刺請摩連奴瓦解傳聞 阿仙奴球迷網上齊齊感激死敵

熱刺看似對普捷天奴十分狠心，但他多年來與一眾球員建立良好關係，如哈利卡尼﹑孫興慜及迪利阿里透過社交網站向前主帥致意，而球隊的中場大腦艾歷臣則未有任何表示。

哈利卡尼對與共事5年多的普捷天奴高度評價，「與他合作的5年半是我永世難忘的經歷，感謝你成就我的夢想，亦有幸與你建立亦師亦友的關係，祝願你往後的日子一切順利。」孫興慜指從普捷天奴身上學習到足球以外的知識，「文字並不能表達我對普捷天奴的謝意，我從他身上除了足球知識外，對我的人生亦有裨益，祝你一切好運。」

普捷天奴與麾下球員關係不俗，即使他離隊後，球員們亦紛紛向他致意。（資料圖片／Getty Images）

熱刺眾將社交網站發文向普捷天奴致意（按圖放大）

+ 2

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）