【足球】外國傳媒爆伊巴謙莫域下一站動向　重返西甲只是幌子？

伊巴謙莫域去哪兒？這位瑞典射手與MLS洛杉磯銀河完約，早前於instagram暗示或會重返西甲。不過，外國傳媒近日爆料，指他現與意甲球隊AC米蘭商討加盟可能性。

這名38歲前鋒最近離開銀河成為自由身，並曾於IG暗示首選重返西甲。不過近期外國傳媒屢次傳出，伊巴較有可能到意甲繼續自己的足球生涯。

外國傳媒周四表示，伊巴正跟前東家AC米蘭見面，商討重返意甲，現時仍處於初步階段。

伊巴謙莫域以自由身離開洛杉磯銀河。（Getty Images）

伊巴2010至12年曾效力AC米蘭。（Getty Images）

38歲的瑞典前鋒伊巴謙莫域不會跟美職聯的銀河續約，他在當地時間11月13日於社交網站霸氣留言：「我來到了，我看見了，我征服了。多謝銀河令我有重生的感覺。各位銀河的球迷，你們想要伊巴，我將伊巴賜給你們，不用客氣的。故事還會繼續……現在回去看棒球了。」

除了A米，拿玻里亦想得到伊巴。（Getty Images）

雖年近40，但伊巴表現依然出色，相信仍有不少歐洲球會想得到這名前鋒。拿玻里主席就曾表示希望見到伊巴穿上拿軍的球衣。

伊巴謙莫域在去年3月加盟銀河，效力兩個球季，至年底將回復自由身。這名前瑞典國腳踢過阿積士、祖雲達斯、國際米蘭、巴塞隆拿、AC米蘭、巴黎聖日耳門及曼聯等大球會，職業生涯788場轟入474球。