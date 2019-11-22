【英超】普捷天奴長子隨父離開熱刺　18歲小兒子留隊為摩連奴效力

普捷天奴原來仍在熱刺陣中！ 雖然熱刺解僱了主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino），改聘摩連奴為帥，但他的小兒子毛里斯奧（Maurizio Pochettino）沒有隨父親離開，還在熱刺U23陣中，說不到毛里斯奧未來會在摩連奴麾下披甲。

18歲的毛里斯奧司職翼鋒，上季在熱刺U18表現突出，今夏獲得在父親手上獲得人生首份職業球員合約，並提升至U23梯隊。

外界看好毛里斯奧的發展，這名巴塞羅拿出生的球員，隨父親來到英國，在2017年夏天加入熱刺青年軍。該年9月，毛里斯奧首次在U18英超披甲，到去年底，毛里斯奧首次為熱刺U23出戰，到今季成為U23的常規成員。雖然父親普捷天奴被炒，但毛里斯奧暫時繼續留在熱刺。

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曾經，普捷天奴一門三傑，俱為熱刺效力，除了他及小兒子毛里斯奧外，其大兒子施巴斯坦連奴（Sebastiano Pochettino）也在熱刺任職。施巴斯坦連奴並沒有投身球員事業，他在大學唸應用體育科學，畢業後在2017年加入熱刺，成為熱刺的體育科學助理。在摩連奴入主熱刺後，24歲的施巴斯坦連奴決定與父親共同進退，離開球隊。

如今熱刺只餘一個普捷天奴，就是18歲的毛里斯奧。說不定在這一兩季，他有機會被提升上一隊，為新帥摩連奴效力。

普捷天奴大兒子施巴斯坦連奴近兩年在熱刺擔任體育科學助理。（Twitter）

在訓練場上，兩父子一起督師。（Twitter）

英超第13輪賽程（按圖放大）：