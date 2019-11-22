【英超】英媒爆阿仙奴曾與摩連奴接洽　多管齊下與球員打好關係

當摩連奴仍然待業時，對他的未來去向亦有不少揣測，而取代艾馬利執教阿仙奴的傳聞亦甚囂塵上，但摩連奴最終落戶另一支倫敦球隊熱刺。英國《泰晤士報》透露，兵工廠方面亦曾與摩連奴接觸，但該名名帥最終揀選了熱刺。

當年雲格帶領阿仙奴的時期，摩連奴曾多次批評「雲爺爺」，使不少阿仙奴球迷對摩連奴充滿仇恨，若最終摩帥落戶兵工廠，當然是一眾「廠迷」的惡夢，幸好摩連奴揀選了阿仙奴的同市宿敵熱刺，使不少球迷舒一口氣。

英國《泰晤士報》早前透露，阿仙奴方面曾經與摩連奴接洽，但摩帥因為兵工廠的架構，加上阿仙奴今季只有歐霸的參賽資格，這些條件並未能吸引摩連奴，使他一口回絕。

《泰晤士報》表示阿仙奴曾經接觸摩連奴，可惜未能成事。（Getty Images）

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摩連奴首度以熱刺主帥身份出席記者會，而他的金句再度出現，當記者問他當年斬釘截鐵稱不會執教熱刺，為何現時改變主意時，他淡然地回答「在我被車路士解僱前」，引來在場的記者一陣笑聲。

New Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho on now managing Spurs:



2015: 🗣 "I could never manage Tottenham. I love Chelsea fans too much."



2019: 🗣 "Yes, that was before I was sacked!"



😂😭🤣



[@SkySportsNews]#THFC #COYSpic.twitter.com/MlP0X157Oz — Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) November 21, 2019

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葡萄牙報章《Record》透露摩連奴在首日與球員見面時，在更衣室嘗試與他們拉近距離，更以當年永遠不教熱刺的言論自嘲，表示這是顧及當時身份才說出，而現時他已是大家庭的一分子。根據《Record》的報道指，摩連奴曾向球員們表示「我可以是你的父親﹑你的朋友，甚至是你的女朋友」。

摩帥除了與球員打好關係外，他更提升球隊的信心，指球隊現時的聯賽位置並不反映球隊質素，而他亦與哈利卡尼﹑艾歷臣及迪利阿里等主力球員單獨面談，了解他們的合約狀況。