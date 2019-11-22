【英超】普捷天奴成各大豪門新目標　蘇斯克查一年後風水輪流轉？

摩連奴在去年底被曼聯「炒魷」，由蘇斯克查暫代其位置並最終坐正。不足一年後，摩連奴接過普捷天奴的帥印，走馬上任成為熱刺新教頭，亦使普捷天奴執掌曼聯的傳聞再度炒熱，蘇斯克查會否成為最終輸家？

普捷天奴在擔任熱刺領隊期間，已經多次傳出他是接任曼聯新主帥人選之一，如今或是取代蘇斯克查的最佳時機。當普捷天奴被解僱後，看似不愁無工做，他的名字與多支歐洲勁旅扯上關係，其中包括拜仁慕尼黑及皇馬。

普捷天奴多次傳出接掌曼聯，難怪在他被解僱後，傳言再度被炒熱。（資料圖片／Getty Images）

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雖然普捷天奴入主曼聯的傳聞甚囂塵上，但剛在早前與曼聯續約4年的前線主力拉舒福特依然力挺蘇斯克查，更指他是執教曼聯的不二之選，「當我落筆續約球會時，這個決定對我而言十分簡單，而蘇斯克查亦是因素之一，全隊上下與他亦有十分清晰的目標，我認為他是執教曼聯的最佳人選。」

拉舒福特在蘇斯克查麾下十分重要，他亦力挺主帥是不二之選。（資料圖片／Getty Images）

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普捷天奴除了與曼聯扯上關係外，早前解僱尼高高華的拜仁慕尼黑，亦成為普帥的下個潛在目的地。根據德國的《天空體育》消息，普捷天奴的名字已列入潛在主帥名單當中，在杜慈及坦哈格等領隊中揀選新一任的接掌拜仁的領隊。

拜仁的甘美治早前在完成國際賽後，開腔表揚普捷天奴的執教能力，「普捷天奴帶領熱刺的戰績有目共睹，去季打入歐聯決賽，而聯賽亦穩定躋身前三名，所以我認為他是個出色的教練。」