【歐聯】摩連奴冀領熱刺鎖定出線資格　避談艾歷臣未來發展

摩連奴帶領熱刺戰畢首場英超後，即將返回他最「熟悉」的歐聯賽場，香港時間周二深夜在主場鬥奧林比亞高斯。摩帥表示現時討論熱刺贏歐聯的可能性是言之尚早，並再度回絕愛將伊巴謙莫域加盟的傳聞。

摩連奴接掌熱刺旗開得勝，球隊賽程緊湊，摩帥將重返歐聯賽場，在主場與暫列包尾的奧林比亞高斯交手。熱刺目前在B組以7分排次席，若果今仗全取3分，即鎖定出線16強。

摩連奴首仗帶領熱刺出戰英超旗開得勝。（Getty Images）

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摩連奴在執教生涯曾兩度打入歐聯決賽，並悉數奪冠而回，但摩帥亦實際地表示，球隊現時首先要取得出線席位，才有望為熱刺創造歷史，「我當然希望第3度贏得歐聯冠軍，雖然我對麾下球員充滿信心，並不懼怕任何對手，但現時沒有事情比取得出線資格重要，我們將專注在餘下兩場分組賽，盡早為球隊鎖定16強資格，若果闖入8強才討論爭冠仍未為晚也。熱刺若再度打入決賽只是一個不俗的成就，但一旦成功高舉錦標，才是為熱刺締造歷史」。

摩連奴戰畢首場聯賽後，隨即備戰周中的歐聯分組賽。（Getty Images）

沒有計劃引入伊巴 艾歷臣在熱刺將來續成疑

摩連奴走馬上任後，外界亦揣測他會否帶來熟悉的舊將，而伊巴謙莫域正好與洛杉磯銀河約滿，但摩帥卻指伊巴加盟是多此一舉，「人人皆知伊巴是個偉大的球員，但我沒有計劃將他帶入熱刺，因為我們擁有全英格蘭最出色的箭頭哈利卡尼，所以我看不到任何原因需要引入伊巴」。

熱刺中場重心艾歷臣與球隊的合約只剩下半年，摩連奴曾與該名丹麥中場討論這問題，但他表示現時只會着眼會否派他上陣，「艾歷臣深受隊友愛戴，無論如何他亦是我們的一員。我曾經與他討論過合約的問題，但我希望大家專注他在場上如何為球隊貢獻，而不是他在球隊的將來」。

熱刺Vs奧林比亞高斯 11月27日 凌晨4：00開賽 Now643／有線616、656／myTV Super303台直播

摩連奴與伊巴曾經在曼聯及國米共事，但摩帥表示不會羅致該名瑞典名將。（Getty Images）