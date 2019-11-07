【歐聯】C朗末段被調離場「黑面」　祖雲達斯完場前絕殺火車頭

「這麼近，那麼遠」，C朗拿度在開賽早段主射罰球，對方門將「屙蛋」，但卻被隊友艾朗藍斯「截糊」，在白界線中加一腳。C朗在比賽末段被主帥沙利換出時面露不悅，沙利強調C朗並非因為被收起而不滿。

祖雲達斯在歐聯D組作客莫斯科火車頭，主帥沙利派出C朗拿度與希古恩合作攻堅，C朗在開賽早段在禁區外「K角位」主射罰球，主隊門將欲接實皮球時出洋相「屙蛋」，正當皮球慢溜入網之際，艾朗藍斯衝前在白界線再加一腳，在3分鐘先開紀錄。

不過，「祖記」的優勢不足10分鐘，莫斯科火車頭的阿歷斯米蘭卓克（Aleksey Miranchuk）頭槌攻門中柱後再上前補中，在12分鐘扳平。米蘭卓克及後再有機會建功，可惜近門頭槌僅僅高出。

艾朗藍斯「截糊」後與C朗一同慶祝。（路透社）

藍斯在白界線前補加一腳，為祖雲達斯先開紀錄。（路透社）

歐聯今輪其餘焦點賽果（按圖放大）

慘被「截糊」的C朗在下半場亦積極埋門，可惜遠射及罰球同樣無功而還，而祖雲達斯在比賽末段更有機會落後，幸好隊長邦路斯勇救空門。大難不死的祖雲達斯，後備入替的杜格拉斯哥斯達在補時階段突破後，與希古恩一次妙絕配合，在93分鐘絕殺對手。祖雲達斯險勝莫斯科火車頭後，4仗取得10分穩奪16強席位。

後備入替的杜格拉斯哥斯達在補時階段攻入絕殺一球。（路透社）

C朗今仗被主帥沙利在82分鐘換出，C朗隨即露出不滿表情。沙利在賽後強調C朗並沒有不滿被換出，「C朗拿度的膝蓋有輕傷，亦因此使他換出時有點情緒，而我亦擔心他在場上使他傷勢加劇，所以才提早收起他。」

C朗並非首次被隊友「截糊」，當年他在葡萄牙國家隊被在越位位置的蘭尼「截糊」，使入球無效的畫面仍然歷歷在目。C朗拿度多次嘗試埋門，可惜顆粒無收，未能成為首名球員在歐聯場上射破34支不同球隊。

主帥沙利在賽後強調，C朗並非因為被換出而面露不悅。（路透社）

C朗今仗被藍斯截糊片段

Cristiano Ronaldo almost scored his first free-kick for Juventus.



But Aaron Ramsey stole it off the line.😂pic.twitter.com/cicZLHDffu — Football HQ (@FootbaII_HQ) November 6, 2019

C朗當年在國家隊被蘭尼截糊片段