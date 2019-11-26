【足球】伊巴謙莫域勢重返歐洲球壇　IG洩新東家玄機竟然係呢隊？

瑞典「戰神」伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）早前與美職聯的洛杉磯銀河約滿，他的去向成為外界焦點，曾經效力的曼聯、AC米蘭，甚至由摩連奴執教的熱刺亦是大熱目的地之一，但該名38歲的瑞典名將在Instagram發文，是否透露玄機？

隨洛杉磯銀河在今季美職聯季後賽不敵同市球會洛杉磯FC出局，伊巴謙莫域與洛杉磯銀河的近兩年合作關係劃上句號。

不過，年屆38歲的伊巴當然未言退，外界多次揣測他的下個目的地，伊巴曾經效力的曼聯、AC米蘭、摩連奴接掌的熱刺，甚至拿玻里亦與伊巴扯上關係。

洛杉磯銀河早前季後賽出局後，伊巴亦結束在銀河的生涯。（資料圖片／Getty Images）

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摩連奴在記者會中否認羅致伊巴的傳聞，而伊巴一直未有透露下個目的地，他早前Instagram透露有機會再戰西班牙球壇。

不過伊巴謙莫域在今日（26日）於Instagram上載短片，片中有一件瑞典超級聯賽球隊哈馬比（Hammarby）的綠白戰衣，並印上他的姓氏，令人猜測他的下一站，或許是返回老家瑞典效力。

有趣的是，伊巴少年時效力位於出生地馬模的同名球隊出道，如果他真的返回瑞典，外界預期他理應重返母會馬模，偏偏他的選擇，似乎卻是馬模的爭標對手哈馬比。

在 Instagram 查看這則貼文 @hammarbyfotboll Zlatan Ibrahimović（@iamzlatanibrahimovic）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 25 日 下午 10:36 張貼

佐加頓斯今季以66分奪得瑞典超級聯賽冠軍，馬模和哈馬比同得65分，僅以1分之微飲恨。

由於得失球差不及馬模，哈馬比以季軍完成聯賽。這意味哈馬比取得來季歐霸盃首圈外圍賽資格，伊巴如落實加盟，有望再度在歐洲賽場亮相。

哈馬比在1897年創立，在2001年唯一一次奪得瑞典頂級聯賽冠軍，而該支瑞典球隊曾多次參加歐洲賽的外圍賽，但悉數未能突破正賽圈。