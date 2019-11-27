【足球】伊巴謙莫域加盟瑞超哈馬比？　真相卻令人意想不到……

讓你猜得到，就不是伊巴謙莫域！ 伊巴日前在社交網站上載瑞超球隊哈馬比的球衣，令人以為這名38歲瑞典球星會加盟哈馬比。劇情峰迴路轉，哈馬比今日宣布，伊巴從AEG集團中購入部分股權，成為哈馬比的班主之一。

哈馬比（Hammarby Fotboll）今日在社交網站宣布：「伊巴投資到瑞典AEG集團，成為哈馬比的合作夥伴。」

哈馬比在官方網站發布更詳盡的聲明，指伊巴成為哈馬比的班主之一；該聲明稱：「哈馬比的代表今周在洛杉磯與AEG集團（Anschutz Entertainment Group）及伊巴會面。AEG通知我們，他們將手上一半哈馬比的股權售予伊巴，這意味住伊巴成為哈馬比其中一位班主。」

伊巴高舉哈馬比球衣。（哈馬比Twitter）

據網上資料，AEG原本擁有哈馬比45%股權，他們如今將當中的一半、即22.5%的股權轉讓予伊巴；AEG積極投資在體育產業，也是伊巴的前球會洛杉磯銀河的投資者。

伊巴在聲明中表示：「哈馬比是一間優秀的球會，擁有熱情的球迷，在瑞典及斯德哥爾摩深受尊重。我一直很喜歡這間球會及其球迷，哈馬比近年在場內場外的表現都令我留下深刻印象。能夠加入哈馬比，帶領球會繼續前進，我感到欣喜及興奮。」

哈馬比在官網發表聲明，證實伊巴成為了球會的股東。（哈馬比官網）

伊巴謙莫域在昨日於Instagram上載短片，片中有一件瑞典超級聯賽球隊哈馬比的綠白戰衣，並印上他的姓氏，令人猜測他的下一站，或許是返回老家瑞典效力，但原來他是收購了哈馬比的股權。