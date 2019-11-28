【歐聯】利物浦車路士分途出擊和波而回　未能提早取出線權

英超「Big 6」的利物浦及車路士分途出擊歐聯分組賽，力爭提早一輪鎖定16強資格，可惜好夢成空。利物浦在主場由洛夫雲頭槌建功，結果以1：1逼和拿玻里；車路士則作客與華倫西亞賽和2：2。

英超未嘗一敗的利物浦在歐聯E組，在晏菲路鬥拿玻里，若果紅軍擊敗拿玻里的話，便可鎖定出線16強的資格。利物浦主帥高普在今仗繼續派出前線三叉戟應戰，紅軍中場大將法賓奴在上半場中段與對手相撞，因傷離場退下火線，由韋拿杜姆入替，及後更隨即失守，拿玻里的梅頓斯（Dries Mertens）突破越位陷阱，勁射遠柱射破艾利臣的十指關，在21分鐘打開紀錄。

梅頓斯突破越位陷阱，在上半場先開紀錄。（路透社）

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利物浦在上半場餘下時間，力爭盡早收復失地，但雲迪積克及占士米拿的攻門同樣無功而還。紅軍戰至下半場中段憑一次角球攻勢追平，洛夫雲接應占士米拿的角球跳頂入網，該名克羅地亞中堅在65分鐘攻入在利物浦首個的歐聯入球，兩軍在往後時間未能再改寫紀錄，結果以1：1握手言和。利物浦暫時以10分高踞榜首，與第3位的薩爾斯堡拉開3分的距離，下輪兩軍直接對決，若最終同分要以交手成績決出排名，兩軍首循環交手利物浦主場以4：3勝出；拿玻里以9分排第2，最後一戰鬥包尾的亨克。

洛夫雲為利物浦頂入扳平一球，協助球隊在主場力保一分。（路透社）

另一邊廂，車路士作客華倫西亞的一仗中，與利物浦一樣先失守，主隊的卡路士蘇拿（Carlos Soler）禁區內撞射得手，在上半場40分鐘先拔頭籌。不過，車路士在不足兩分鐘內閃電追平，高華錫在禁區頂起腳地波收死華倫西亞門將，為藍軍披甲的第71場終於取得入球，但在上半場補時階段，箭頭譚美阿巴謙在爭頂時在空中失平衡，落地時疑似觸傷肋骨退下火線。

阿巴謙在上半場補時階段爭頂時傷出。（路透社）

車路士在易邊後初段，上前助攻的蘇馬跳頂雖未能直接攻門，但普列錫伺機衝前一射建功，在50分鐘反超前2：1，及後佐真奴在禁區內踢跌對手，但門將阿列沙巴拿加撲出對方的12碼。主隊繼續積極反撲，戰至比賽末段，華倫西亞的丹尼爾華斯（Daniel Wass）右路落底半傳半射，阿列沙巴拿加判斷略有失誤，皮球直飛遠柱中柱入網，追成2：2平手，而主隊的洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno）在完場前未能把握絕殺機會，最終兩軍各得1分。華倫西亞與車路士同得8分，但華倫西亞對賽佔先，藍軍若希望晉級，下輪鬥里爾須力爭3分才能肯定出線。

高華錫攻入他效力車路士的首個入球。（路透社）

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