【歐聯】美斯成巴塞第二人披甲破700大關　炮製3個入球挫多蒙特

700場賽事攻入613球，是美斯多年來為巴塞隆拿效力寫下的紀錄，該名巴塞核心除了自己建功外，更造就隊友基沙文及蘇亞雷斯入球，結果助球隊以3：1擊敗多蒙特，提早一輪鎖定出線席位。

巴塞隆拿與多蒙特﹑國際米蘭及布拉格斯拉維亞同列歐聯F組，在小組未嘗一敗的巴塞在魯營球場鬥多蒙特，甫開賽便險些失守，多蒙特的尼高舒侯斯（Nico Schulz）近門施射，幸有烏姆迪迪護空門。

巴塞隆拿站穩陣腳後，為多蒙特後防帶來不少壓力，蘇亞雷斯在22分鐘「食詐糊」，多蒙特及後難逃失守的命運，美斯助攻予蘇亞雷斯門前射入，在29分鐘打破僵局。巴塞在4分鐘後擴大領先優勢，多蒙特在後場「斷纜」，美斯與蘇亞雷斯一次撞牆配合，美斯左腳抽射建功，攻入他在巴塞的第613個入球。

美斯與蘇亞雷斯在上半場互相造就對方，在上半場兩球領先多蒙特。（路透社）

巴塞主場對多蒙特的精彩戰況（按圖放大）

多蒙特的防線未能箝制由美斯領銜的進攻鐵三角，入替奧士文尼迪比利的基沙文在下半場早段接應美斯的傳送起腳，惜被多蒙特門將路文貝基撲出。在下半場紮起馬尾的基沙文及後未有辜負美斯的助攻，在67分鐘再度建功，為巴塞遙遙領先至3：0，而後備入替的查頓辛祖為多蒙特「破蛋」，結果巴塞以3：1擊敗多蒙特，5戰得11分領先國米及多蒙特4分，提早一輪晉級16強。

後備入替奧士文尼迪比利的基沙文，在下半場亦有進帳。（路透社）

第700次為巴塞披甲的美斯，今場以隊長身份領軍，繼沙維後成為巴塞史上第2名球員上陣超過700場。美斯以1個入球及2個助攻慶祝在球隊寫下的里程碑，他平均0.87場便攻入1個入球。美斯歷年在歐聯分組賽攻入114球，而他的宿敵C朗拿度則攻入127球。