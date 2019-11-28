【歐聯】盧卡古成國際米蘭救世主　作客報捷保晉級希望

國際米蘭為求延續今季的歐聯旅程，今晨作客對布拉格斯拉維亞一仗不容有失，結果憑狀態大勇的鋒線組合盧卡古與拿達路馬天尼斯，以3：1作客報捷，力保晉級16強的希望。

位處「死亡之組」的國際米蘭，在今仗前僅得4分，3分落後多蒙特，形勢相當被動。今仗若再有差池，便大有機會斷送出線資格，所以今仗非勝不可。

國際米蘭主帥干地繼續以盧卡古夥拍拿達路馬天尼斯攻堅，二人在上半場19分鐘炮製首個入球，拿達路接應盧卡古的橫傳建功，先開紀錄。拿達路及後投桃報李，助攻回敬盧卡古建功，但球證表示國米後衛迪維積（Stefan De Vrij）在攻勢前犯規在先，經VAR判定後推翻入球。國米在一來一回之間由擴大領先變被扳平，早前犯規的迪維積在禁區內侵犯對手，主隊博得12碼並由蘇積克（Tomas Soucek）操刀扳和。

拿達路馬天尼斯兩次接應盧卡古的助攻梅開二度。（路透社）

國際米蘭被追平後已沒有退路，不斷向對手施壓，盧卡古及波素域在下半場頭頂腳踢亦被門框擋出。久攻不下的國米，戰至末段終於找到機會再取領先，盧卡古在中圈附近搶得皮球，單刀推過出迎的門將後勁射入網。該名比利時中鋒及後再顯功架，在右路以左腳腳面妙傳予禁區內的拿達路第一時間抽射得手，在88分鐘射成3：1，奠定勝局。現時國米5戰得7分，追平不敵巴塞隆拿的多蒙特，力保晉級的希望。

布拉格斯拉維亞在5戰後得2分，篤定包尾出局。（路透社）

在今夏轉投國際米蘭的盧卡古，在球隊表現愈戰愈勇，在意甲賽場已攻入10球，今仗攻入加盟以來首個歐洲賽入球之餘，其腳面助攻更獲歐聯官方認可，當選全日最精彩一刻。

盧卡古賽後表示球隊在今仗展露出爭勝心及質素，「我們知道今仗非勝不可，所以十分高興球隊能夠贏波而回，我們在賽前分析對手及球隊的失誤，即使在今仗面對難關可克服取勝，這是球隊的決心及實力的最佳例證。」

盧卡古在下半場末段單刀推過對手門將建功，助球隊再取領先。（路透社）

盧卡古精彩腳面助攻片段