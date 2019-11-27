【高以翔猝死】浙江衛視節目玩命多前科　溺斃、骨折、缺氧樣樣有

台灣男星高以翔今日凌晨錄製內地浙江衛視綜藝節目《追我吧》時，突然暈倒昏迷，經搶救後返魂乏術，享年35歲，噩耗震驚中港台，更惹來大量網民炮轟浙江衛視早已前科累累，除涉事節目外，《中國星跳躍》、《王牌對王牌》等節目設計亦不人道，導致多次發生意外，甚至搞出人命，批評根本是草菅人命。

高以翔今日凌晨錄製節目《追我吧》時猝死，令網民炮轟浙江衛視草菅人命，更翻舊帳指電視台有多次前科。（高以翔IG圖片）

《追我吧》

+ 6 + 5 + 4

今次發生藝人猝逝意外的《追我吧》，主打夜跑競賽，高強度的遊戲關卡，連參與過節目的2個奧運冠軍選手李小鵬、鄒市明也曾表示「撐不住」，拳王鄒市明更跑到體力不支，腳抽筋無法自行爬出，需由工作人員合力將他抬走。

節目要求極高體能，即使年輕嘉賓及主持也捱不住，藝人范丞丞、畢雯珺在錄製節目時，亦曾多次「跑到嘔」，李振寧則是被送上救護車吸純氧，韓國組合NCT香港成員黃旭熙曾在雨中狂奔跌倒。

另外，身形健碩的陳偉霆及黃景瑜，亦先後跑到屁股抽筋，最後累倒跪低，可見節目對體能消耗極大。

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《中國星跳躍》

要數浙江衛視最具爭議節目，必定是2013年的跳水節目《中國星跳躍》，嘉賓對跳水一竅不通，甚至完全不諳水性，節目組僅安排速成培訓班，只經過兩、三日訓練便直接從10米台跳下，更要完成高難度動作，最終有嘉賓受傷，甚至有工作人只因而斃命，被網民批評藝人在玩命。

其中一位參賽者釋小龍，其18歲助理替他在練習場試跳時，不慎溺斃，被發現時已在水面上載浮載沉，當時釋小龍原本想下水救人則被阻止。本來以組合形式參賽的Twins，鍾欣潼（阿嬌）因患心臟病被醫生勸退賽，孤獨上陣的蔡卓妍（阿Sa），則努力克服畏高，惟多次在練習時受傷及扭傷腰，最後需負傷上陣。

《奔跑吧兄弟》

+ 3 + 2

真人騷《奔跑吧兄弟》為內地版《Running Man》，成員需前往不同地點完成不同任務，當中涉及多個跑步環節，主持之一的楊穎（Angelababy）曾因激烈遊劇導致手指骨折；亦有傳另一主持李晨在6季節目期間受傷5次，包括眉骨骨折、無名指骨折、肩膊脫臼等。

《王牌對王牌》

歌手張杰去年錄製《王牌對王牌》時，在玻璃管吹桌球遊戲中缺氧暈倒，倒下時撞上椅子導致臉部瘀青。（張杰微博圖片）

歌手張杰去年錄製節目《王牌對王牌》時，在玻璃管吹桌球遊戲中缺氧暈倒，倒下時撞上椅子導致臉部瘀青，事後有指節目在凌晨錄影，嘉賓早已相當疲累，事後製作單位態度敷衍，還拒絕致歉，惹來網民炮轟根本是草菅人命。

跨年舞台現大洞

2017年浙江衛視的跨年晚會中，舞台中間竟出現一個大洞，當時陳偉霆正在台上勁歌熱舞，幸好眼利才不致與舞蹈員齊齊掉進洞中；2015年浙江衛視跨年晚會亦發現類似事件，當時吳亦凡正在表演時，舞台的升降台突然上降，機警的吳亦凡即察覺有誤，加上腳夠長，直接跨上舞台繼續唱歌。

《出發吧愛情》

新加坡女星范文芳跟老公2015年參與夫妻戶外生存真人騷《出發吧愛情》，在跳傘時發現小事故，范文芳跳傘飛行途中突然掉進海裏，雖然沒有受傷，但她也喝了幾口海水差點溺水，令她留下陰影。