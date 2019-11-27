【高以翔猝死】《追我吧》被指玩命換收視　陳偉霆爬樓拳王跑到嘔

台灣藝人高以翔凌晨參與內地綜藝節目《追我吧》錄影時突然暈倒昏迷，送院搶救無效，證實不治，終年35歲。事件曝光後網民熱議，質疑節目競技環節對體能要求過高，除戶外追逐跑2公里，還要求參加者飛簷走壁、游繩爬高樓，網民直言是「非人類強度」，連奧運體操冠軍李小鵬及拳王鄒市明也體力不支，外界質疑參與藝人透支釀成意外。《追我吧》為浙江衛視旗下的大型綜藝節目，主打都市夜跑及體能競技，高以翔猝逝後，網民怒轟電視台忽視嘉賓安全，更有人指這是「玩命換收視」。

台灣藝人高以翔凌晨參與內地綜藝節目《追我吧》錄影時突然暈倒昏迷，送院搶救無效，證實不治。（微博圖片）

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由陳偉霆、范丞丞、黃景瑜、蕭敬騰等擔任常駐嘉賓的大型綜藝節目《追我吧》至今已拍攝至第二期，是浙江衛視的王牌綜藝之一。製作單位於內地城市的商貿區搭製充滿電子感的巨型遊戲場景，並將街道改成跑道，當中加插各種體能競技關卡，同時利用VR及電子數據等元素，營造「真人版電競」的效果，充滿經典電影《電子世界爭霸戰》（Tron）的影子。

節目參加者分為常駐明星嘉賓及素人參賽者，眾人需要合作通過各種體能遊戲及任務，同時與對手追逐，鬥快完成所有項目，最後更要完成爬樓登頂再游繩下降的終極任務才能勝出。製作單位曾表示每次錄製節目都要動員數百個單位，「協調很多路燈、線路、景點的安保範圍，以及流動人員進出等安保工作」。

《追我吧》是浙江衛視的王牌綜藝之一，製作單位於內地城市的商貿區搭製充滿電子感的巨型遊戲場景，並將街道改成跑道，當中加插各種體能競技關卡。（微博圖片）

陳偉霆曾在《追我吧》節目中飛簷走壁。（微博圖片）

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節目分為時間爭奪和賽道追逐兩個環節，由明星團隊及素人參賽者比拼，最快完成跑道中所有關卡的團隊為之勝出，當中部分關卡要求極高體能，例如迷宮一般的「巨型蜂巢」，參賽者需要不斷嘗試打開各扇外貌相似的門，從中找到最佳的通過路線；而「平衡滾筒」則要求參賽者在兩個旋轉的滾筒上找到平衡點，以最快的速度向前，不但考驗參賽者的體能，更要求團隊合作及判斷力，

過往多位參賽嘉賓也曾於節目中「跑到嘔」，連拳王鄒市明及體操冠軍李小鵬也曾表示比賽不易應付，跑到體力不支大嗌「不行了」。有經常到現場旁觀錄影的內地網民指出，《追我吧》的遊戲項目對參加者體能要求極高，稱節目的平地賽道極長，加上不同裝置，參加者單是跑步追逐已經非常累。加上各個競技關卡均要參賽者落手落腳親自上陣，觀眾單看畫面也能感受到當中的辛苦，視覺上非常衝擊。

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過往節目曾出現參加者體力不支的情況，亦有部分遊戲牽涉「特技級」高空爬樓速降等項目，令部分觀眾擔心安全問題。負責安全保障的節目製片主任崔彥凱受訪時則強調，事前會安排工作人員多次視察現場及測試，確保安全評估、消防評估完全達標之後再開始錄製。節目拍攝時邀請專業威也公司協助，亦有專業救援隊負責監督整個過程，而牽涉特殊技能的場景則會事先進行相關培訓。

（綜合）