【歐聯】RB萊比錫補時追平首躋淘汰賽　薩爾斯堡進攻組合再發威

兩隻「牛」在今輪歐聯表現搶鏡，來自德國的RB萊比錫，中場科斯貝治在補時階段梅開二度，助球隊追和賓菲加2：2，並鎖定出線16強的席位，首度躋身歐聯淘汰賽。 另一隻「牛」則是來自奧地利薩爾斯堡，他們有「亞洲雙星」及大勇的箭頭艾寧夏蘭特建功，作客以4：1擊敗比利時的亨克，力保出線希望。

德國的RB萊比錫及奧地利的薩爾斯堡同屬姊妹球隊，去季一同出戰歐霸盃，更巧合地抽在同一組。相隔一季後，兩隻「牛」一同「升呢」轉戰歐聯。

RB萊比錫與里昂﹑賓菲加及辛尼特同列歐聯G組，在實力相對平均下，萊比錫亦好好把握機會出線。今仗主場迎戰賓菲加，雖然萊比錫在攻門次數及控球率亦佔優，但在比數上未能展示優勢，賓菲加的碧斯及卡路士雲尼斯奧斯在上﹑下半場各入一球，全場大部分時間領先萊比錫兩球。

科斯貝治（左）在補時階段連入兩球，協助球隊追平賓菲加。（視覺中國）

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萊比錫強攻至比賽末段終有收穫，主隊的柏德列舒希克博得12碼，科斯貝治（Emil Forsberg）操刀先追一球，該名瑞典中場及後接應迪姆雲拿的傳中，頭槌頂成2：2，在6分鐘內扳成平手外，球隊更憑對賽成績，鎖定出線資格，首度躋身歐聯16強。

RB萊比錫鎖定晉級資格，首度躋身歐聯16強。（視覺中國）

夏蘭特再破紀錄 保出線希望

與利物浦及拿玻里同組的薩爾斯堡，今仗作客實力稍遜的亨克，隊中首席射手艾寧夏蘭特先列後備，改由黃喜燦及達卡（Paston Daka）攻堅，達卡及南野拓實在上半場末段連下兩城，另一名亞洲球員黃喜燦在下半場近門建功，後備入替的夏蘭特完場前錦上添花，以4：1大破亨克，力保與RB萊比錫攜手晉級淘汰賽的希望。

艾寧夏蘭特在今季歐聯連續5場有入球，成為史上首名年青球員創下這紀錄，而他在今季19場賽事中攻入27球，效率十分驚人。「亞洲雙星」黃喜燦與南野拓實繼首場對利物浦後，再度一同建功。