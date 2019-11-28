【足球】馬模迷不滿伊巴謙莫域新投資　火燒銅像「裝修」住所

瑞典射手伊巴謙莫域（Zlatan Imbrahimovic）早前宣布投資瑞超球隊哈馬比，豈料於家鄉馬模激起千層浪，球迷不滿他成敵對球隊的股東，走到馬模球場外火燒伊巴銅像，更走到其家園「裝修」大肆一番。

伊巴日前在社交網站故弄玄虛，還以為他將會成為哈馬比一員之際，哈馬比官方宣布他成為球會投資人之一，更自豪地拿起該支瑞超球隊的波衫，說道：「要讓這大球會成為北歐最強。」雖然哈馬比的球迷十分高興，但在南部的馬模，心情卻是180度的不一樣。

哈馬比宣布伊巴成為股東之一。（哈馬比官方twitter）

馬模球迷重新「粉飾」伊巴銅像。（路透社）

當伊巴收購25%哈馬比股份的消息傳出後，馬模球迷走到主外的伊巴銅像，掛上一個廁所板，其後又有不少球迷貼上橫額、噴上標語表達不滿，盡顯馬模及哈馬比之間的敵對程度。不止如此，晚上更有蒙面人用照明棒火燒伊巴銅像，又有人在銅像旁噴上種族歧視語句，針對有波斯尼亞及克羅地亞血統的伊巴。

伊巴於馬模青訓，1999年正式升上一隊，2001年轉投阿積士，於聯賽上陣40場入16球。

球迷對伊巴投資哈馬比十分憤怒。（網上圖片）

伊巴的銅像今年10月才亮相，暫時不知道在一輪搗亂後「傷勢如何」。火燒銅像還不夠，有球迷走到伊巴在瑞典的家園，在門口大肆「裝修」一番，噴上「猶大（Judas）」的字句，痛斥伊巴當上「叛徒」。

They lit Zlatan’s statue on fire in Malmo after investing in Hammarby. 😳 pic.twitter.com/fumMQpK6Qn — Galaxy Fan Talk (@LAGalaxyFanTalk) 2019年11月27日

伊巴下一站仍是未知之數。（Getty Images）

前馬模球員：他失去了球迷的尊重

生涯效力過多支頂級球會，伊巴的目中無人令到他在香港被戲稱為「球壇呂布」，甚至直呼「三姓家奴」，外國傳媒亦以「僱傭兵」形容伊巴，又指出「Zlatan並不是以忠誠見稱」，但無疑今次收購哈馬比，更揚言要將這間球會打造成「北歐最強」，實在激嬲不少馬模球迷。

前馬模球員，現在效力賓福特的後衛邦圖斯贊臣接受訪問時說：「對我來說，從小到大伊巴一直都是榜樣。他現在失去了不少人的尊重，我理解這是商業決定，但他不應說要讓哈馬比怎樣怎樣的說話。你不用當上一個腦科專家去明白球迷有多憤怒。」