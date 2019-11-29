【歐霸】艾馬利領軍7場不勝　阿仙奴主場球迷表態「Emery Out」　

阿仙奴在主場1：2不敵法蘭克福，在各大賽事連續7場不勝，艾馬利執掌一年半便「超越」雲格，打破27年的尷尬紀錄。阿仙奴球迷對艾馬利的意見不絕，更有球迷在酋長球場表態，高舉「Emery Out」的標語，該名阿仙奴主帥力撐球隊表現已有改善。

阿仙奴隊長奧巴美揚在上半場補時階段開紀錄，可惜在下半場被法蘭克福的鎌田大地連中兩元，兵工廠在主場反勝為敗，連續7場賽事不勝。艾馬利率領的阿仙奴，在近7場賽事取得5和2負的戰績，兵工廠對上一次7場不勝已經是27年前，雲格執教多年亦未曾打破這尷尬的紀錄。

上任18個月的艾馬利，打破阿仙奴塵封27年的尷尬紀錄。（路透社）

英超第14輪直播賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

延伸閱讀：鎌田大地梅開二度閃耀酋長球場 法蘭克福2：1反勝阿仙奴

酋長球場今仗不少空位，據報今仗入場人數不足5萬，而部分入場球迷更高舉「Emery Out」的標語，更直指艾馬利「沒有戰術﹑沒有陣式及無路可退」，向艾馬利表示不滿。

值得一提的是，法蘭克福上次在聯賽擊敗拜仁後，尼高高華隨即被炒，不知道艾馬利會否成為下個「受害者」？

• Lose 2-1 at home to Frankfurt

• Section of home fans cheer

• Winless in seven matches



A night to forget for Unai Emery and Arsenal... pic.twitter.com/d3bbj5WZYV — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 28, 2019

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

艾馬利在賽後表示球隊在下半場表現稍為回落，對球隊表現仍感滿意，「我認為今仗球隊表現已有改善，在上半場控制戰局的情況下並取得入球，對手在下半場連入兩球，我們亦未有好好把握機會。球隊現時仍然是小組首名，下仗將定奪最終排名。」

不過，艾馬利未有正面回應自己在阿仙奴的未來，並表示專注在如何提升下場的表現。根據《ESPN》消息指，阿仙奴高層已考慮會否在聯賽作客諾域治前，辭退艾馬利。

阿仙奴主場鬥法蘭克福，在看台上亦見不少空位。（路透社）

另一名接任大熱人選狼隊的紐奴，帶領球隊作客賽和布拉加3：3，提早一輪首度晉級淘汰賽，而紐奴在領軍鬥布拉加前，並未有正面回答會否取代艾馬利，並指這傳聞無中生有。