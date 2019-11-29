【場地單車．世界盃】李慧詩的三類對手　強敵缺席香港站

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今季世界盃場地單車賽第3站──香港站，今天正式開鑼，港人最期待的「牛下女車神」李慧詩，將在周六（30日）的女子爭先賽及周日（12月1日）的競輪賽，力爭雙金。

Sarah在香港站的強敵有誰？本文逐一介紹。

Sarah在首兩站的白羅斯明斯克站及英國格拉斯哥站，於競輪賽都失利，在主場重奪獎牌自是目標；但對於李慧詩來說，已超過1年半不敗的爭先賽，始終是她的主項。今季世界盃，她除了力爭獎牌及奧運積分，另一最大目標是把握東京奧運前最後一次世界盃，觀察對手戰術，同時改進自己。

李慧詩完成首兩站賽事後，認為對手共有3大類：如她一樣採用「經典」戰術的傳統型車手、採用新興戰術的速度耐力型車手、和突擊型車手。今次香港站，她的主要對手又有誰？（按下圖放大）

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世界盃場地單車賽是計算奧運積分的重要比賽，不過1季6站比賽只計最佳3站的積分，香港站則是今季第3站，接下來仍有新西蘭劍橋站、澳洲布里斯班站及加拿大米爾頓站。或許是香港站對歐、美及澳洲車手來說路途太遙遠，不少在世界名列前茅的女子短途車手都選擇不來港，接下來再為大家介紹缺席香港站、但需要留意的車手。（按下圖放大）

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