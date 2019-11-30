【足球】碧基自揭效力曼聯黑歷史　曾兩次激到費格遜暴怒

巴塞隆拿中堅碧基在紀錄片中回首少年時的輕狂歲月，效力曼聯期間多次出入警察局，並做過兩件令時任領隊費格遜暴怒的事！他租住費格遜的單位，但他所養的兔子在屋內大肆破壞；另一件是碧基跟隊友開聖誕派對，翌日缺席操練，令費格遜生氣得踢凳。

在巴塞的新紀錄片《比賽日》中，32歲的碧基回憶起年少的時光，特別是他效力曼聯時的黑歷史！他說：「我在曼徹斯特時有很多黑歷史，我記得自己出入警察局多過一次。最好不要入去，那時是我太年輕，那個入警察局的真是我，不是其他人。」

碧基如今已是巴塞陣中的老將。（Getty Images/資料圖片）

碧基在2004年轉投曼聯。（Twitter）

碧基在巴塞青訓營成長，但在2004年17歲時，他轉投曼聯，效力至2008年回到巴塞。他最反叛及年少輕狂的日子，正正在曼聯度過。除了在街道酒吧惹事生非，碧基在家中亦搞破壞，準確一點，是他的寵物搞破壞。

碧基憶述：「我租了費格遜的房子，我買了一隻兔子，牠破壞了整間屋，咬爛了所有座椅、所有東西。當我走的時候，他打電話給我，他暴怒了！」

當年加盟時，費格遜與碧基一起舉衫。（Twitter）

碧基透露，當年踢曼聯時有很多黑歷史。（Getty Images/資料圖片）

比起兔子咬爛家具，碧基表示以前還做過一件令費格遜發怒的事，他說：「就在聖誕節前兩三日，我們球員之間有個私人派對，我們瘋狂了一整天，大家都沒有去訓練，只泊低車，就一起坐巴士去賭場，我們去賭錢，開派對……」

碧基初出道時踢曼聯，曾與尼曼查維迪合作。（Getty Images/資料圖片）

碧基當年與奧沙及卡域克慶祝。（Getty Images/資料圖片）

之後一日，他們當然大禍臨頭，碧基續說：「翌日，費格遜早就在更衣室等待我們，我們被他重重地罵了一頓。更衣室入面有張鋁椅，費格遜氣得一腳踢椅，但不幸地，他弄傷了自己。大家都見到他步履蹣跚，他踢傷了自己的腿。從那時開始，我們再沒有舉辦那樣的聖誕派對。」