【意甲】米赫洛域抗癌後回歸博洛尼亞開記招　「我哭到太累了」

米赫洛域（Sinisa Mihajlovic）穿上紅色樽領毛衣，披上藍色西裝外套，戴上一頂紅色帽，走進博洛尼亞的記者室。經歷了4個月艱辛的抗癌歲月，他再次以博洛尼亞主帥的身分面見傳媒。

無論球員時代，還是教練生涯，50歲的米赫洛域都是個硬漢子。米赫洛域望往台下，除了記者及密密麻麻的鏡頭外，還有一班博洛尼亞的球員魚貫入場。

米赫洛域穿上紅色樽領毛衣，披上藍色西裝外套，戴上一頂紅色帽。（Twitter）

「他們總是給我驚喜。」米赫洛域在記者會前說。

米赫洛域也跟他們開個玩笑，道：「為了逃避訓練，他們什麼都做得出……」

博洛尼亞隊長迪斯馬利代表一班球員，歡迎米赫洛域正式回歸，他說：「我們真的很高興，你能夠回歸，再與我們並肩作戰。我們想給你驚喜，但如果你不滿意我們今日的做法的話，我們之後的表現會盡力令你滿意。」

博洛尼亞隊長迪斯馬利代表一班球員，歡迎米赫洛域回歸。（Twitter）

米赫洛域之後正式向傳媒自己的病況，他說：「想多謝所有人，多謝大家尊重我，讓我在不被太多人搔擾之下接受治療。過去4個月是一次考驗，上次我坐在這裏講話，已經是7月13日，我公布了自己的病情。」

由那天起，米赫洛域入院，接受化療，治療白血病，至日前終於出院。

米赫洛域與球會高層一起見記者。（Twitter）

「我想先向大家交代我的身體狀況。首先，我要多謝支持我的醫生，只有患過這種病的人，才知道要面對的是多麼困難。沒有他們的幫助，我不會行得到這條路，我覺得一切都幾順利。我多謝所有人，由醫生到護士。」

「我有一班支持我的守護天使，他們在心理上幫了我很多。他們是我重要的人，如果沒有他們，我做不到任何事。我會用我的餘生，去好好多謝他們。很抱歉，我不能一一提及他們的名字，因為我哭到太累了。」

「我從來不覺得自己是英雄，我只是個普通人。單靠勇氣，是無法戰勝病魔的，還需要治療及照料。這不是恥辱，病人唯一不應失去的就是生存的意志，需要耐性去跟疾病搏鬥，這是一種令人討厭的病。在一個間房入面4個月，沒有呼吸新鮮空氣的感覺，確實不容易。我希望這次經歷後，我會成為一個更好的人，在以前，耐性不是我的強項。」

50歲的米赫洛域昨日出席記者會。（Twitter）

米赫洛域上月抱病領軍，帶博洛尼亞作客祖雲達斯。（Getty Images/資料圖片）

雖然要接受化療，但米赫洛域沒有辭去博洛尼亞主帥，更向不時醫生申請，准許他「請假」回球會督師。他更曾經發高燒，燒到40度，但仍主持操練課。他想起10月底作客祖雲達斯輸1：2的比賽，他說：「一年前，我作客都靈的時候受到侮辱，但今次所有人都為我加油。他們意識到，就算我不在最佳狀態，也勇於表現自己。」

完成4個月的療程歸來，米赫洛域希望球隊跟他一起加把勁，「我不想自己的病成為博洛尼亞的藉口，我期望球員的表現更好。我十分不滿球隊的成績，由態度到比賽也是，但由今日起，我要他們付出百分之二百的努力，我們要開始搶分，重回正軌。」

博洛尼亞13戰得13分，現排意甲第15位，他們將會作客拿玻里。